Dangers mortels au Zoo de Saint-Édouard, selon la CNESST

Un rapport obtenu par Radio-Canada permet de connaître plus en détail les constats qui ont poussé la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à ordonner la fermeture du Zoo de Saint-Édouard le 1er juin.

Il y a des dangers de blessures graves, voire mortelles , conclut l’inspecteur de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dans son rapport que nous avons obtenu grâce à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Le 1er juin, l’inspecteur Vincent Ouellette est dépêché sur place pour visiter les installations à la suite d’une plainte logée à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail au sujet du Zoo de Saint-Édouard.

Les plaignants, dont l’identité a été caviardée, considèrent que l’état des lieux représente un danger pour les travailleurs présents, peut-on lire dans le rapport.

Lors de ma visite, je constate plusieurs défaillances pouvant occasionner un risque pour les travailleurs. Vincent Ouellette, ingénieur et inspecteur, CNESST

Sur place, Vincent Ouellette rencontre des employés de la SPCASociété protectrice des animaux de Montréal et de la Humane Society International qui ont pris le contrôle des lieux le 21 mai à la suite de l’arrestation du propriétaire, Normand Trahan, pour cruauté et négligence envers les animaux.

Il visite les enclos des lions, des tigres, du puma, du léopard, des macaques japonais, des babouins, des ours, des cougars et des loups.

Clôtures, enclos et portes d’accès

Dans l’enclos des grands félins, l’inspecteur Ouellette note, entre autres, que certaines clôtures ne sont pas ancrées ou enterrées dans le sol et constate qu’un renfort est brisé.

Selon lui, elles risquent d’être déplacées, endommagées ou un animal pourrait creuser sous la clôture. Il y a d’ailleurs des trous de plus de 30 centimètres de profond près de certaines clôtures , précise-t-il.

Certaines portes d’accès aux enclos ne sont pas solides et peuvent être tordues. extrait du rapport de la CNESST

L’inspecteur rappelle dans son rapport que le 29 mai, le système de fermeture d’une porte a été brisé par deux tigres, permettant une sortie de leur enclos.

Autour de l’enclos des grands félins, la clôture périphérique qui permet d’éviter tout contact entre les travailleurs et les animaux est endommagée à plusieurs endroits, note l’inspecteur.

La porte n’est pas solide et n’est pas ancrée au sol, le système de fermeture n’est pas sécuritaire et elle pourrait être facilement franchie par un animal , lit-on dans le rapport.

L'état de la porte de la clôture périphérique de l'enclos des grands félins préoccupe l'inspecteur de la CNESST qui a visité le site du Zoo de Saint-Édouard. Photo : Radio-Canada

Vincent Ouellette observe également que certaines clôtures près des bâtiments, plus particulièrement près des toits, ont des espaces suffisants pour que les animaux s’échappent .

Portes des sas d’isolement

Plusieurs portes des sas, qui permettent de déplacer les animaux vers un autre enclos ou un bâtiment pendant le nettoyage de leur enclos, ne sont pas fonctionnelles, de sorte qu’il est difficile d’isoler les animaux, explique Vincent Ouellette dans le document.

Il parle ici de plusieurs portes des sas des grands félins, des singes, des ours et du puma qui ne peuvent pas être verrouillées.

Le babouin par exemple est capable d’ouvrir la porte du sas sans difficulté , note l’inspecteur Ouellette.

Un inspecteur de la CNESST a ordonné la fermeture du Zoo de Saint-Édouard après avoir visité les lieux le 1er juin 2019. Photo : Radio-Canada

Il constate que les loups ne peuvent pas être isolés parce qu’ils se trouvent dans un enclos simple. Il est donc difficile de rentrer pour prodiguer des soins aux loups ou aux louveteaux sans s’exposer à des risques de blessures graves , écrit-il dans le rapport.

Trop risqué pour les travailleurs

L’inspecteur Ouellette considère qu’il est impossible pour les travailleurs d’effectuer leur travail de façon sécuritaire auprès des animaux.

Considérant les nombreuses défaillances en matière de sécurité des travailleurs et l’impossibilité de rendre les lieux sécuritaires en présence des animaux, j’ordonne la fermeture des lieux. Vincent Ouellet, ingénieur et inspecteur, CNESST

Cette décision interdit aux travailleurs d’effectuer les tâches habituelles pour le soin des animaux , précise Vincent Ouellette.

Vincent Ouellette accepte ainsi la proposition de la SPCASociété protectrice des animaux qui lui mentionne que la seule façon d’assurer la sécurité des travailleurs est de transférer les animaux dans d’autres endroits conformes aux normes en vigueur.

Bien qu’il ordonne la fermeture, l’inspecteur autorise les travailleurs à rester sur place afin qu’ils s’occupent des animaux le temps qu’ils soient évacués.

Je laisse le soin aux personnes en place d’utiliser les méthodes les plus sécuritaires possible pour eux et pour les animaux jusqu’à l’évacuation , mentionne Vincent Ouellette dans son rapport.

La SPCASociété protectrice des animaux , de son côté, ne veut pas commenter le dossier et ne précise pas le nombre d'animaux évacués jusqu'à maintenant sur les quelque 200 répertoriés lors de la perquisition.

Le dossier de Normand Trahan, accusé de cruauté et de négligence envers les animaux, doit revenir en cour le 16 août pour fixer les dates de son enquête préliminaire.