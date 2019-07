« Mère nature ne plaisante pas », déclare une survivante d’une tornade

Avec l'arrivée de la saison des tornades, Allanis Asapace partage ses souvenirs d'une tornade qui a ravagé une partie de la réserve de la Première Nation Kawacatoose, en 2010. Encore aujourd'hui, elle est marquée par ce jour fatidique.

Le 2 juillet 2010, elle se souvient de nuages sombres venant de l’ouest qui grossissaient rapidement.

Aux hurlements du vent, sa sœur et elle se sont précipitées dehors : « il y avait une tornade qui s’en venait ».

« Nous pouvions voir des débris tournoyer dans l’ai, à des kilomètres de nous », déclare-t-elle.

Elles se sont réfugiées dans le sous-sol de leur maison, sous l’ordre de leurs parents.

« Nous avons entendu un grand bruit au-dessus. La porte avant a été arrachée et projetée en arrière de la maison », raconte-t-elle.

Allanis Asapace indique que certaines maisons semblaient avoir été broyées par la tornade. Photo : Fournie par Allanis Asapace

Elle explique que tout s’est passé en quelques secondes, puis le calme est revenu.

La tornade de catégorie F3 qui a frappé la Première Nation Kawacatoose à l’été 2010 a détruit les foyers de 85 personnes. Heureusement, personne n'a été blessé gravement. Une tornade de cette catégorie peut provoquer des vents entre 250 et 300 km à l’heure.

Allanis Asapace indique que c’était déchirant de voir les maisons réduites en miettes. Sa famille a dû vivre dans une caravane pendant trois ans avant que la maison soit rebâtie.

Elle confie que la peur provoquée par cette tornade a persisté pendant des années. Elle ne parlait pas trop de ce qu’elle ressentait. Chaque nouvelle tempête engendrait un stress.

« Les premières années, c’était comme si j’avais une crise de panique », confie-t-elle.

Elle dit avoir fait des recherches et se sent maintenant préparée pour se mettre à l’abri en cas de tornade. Aujourd’hui mère, elle veut offrir à son fils une ambiance sereine et rassurante.

En cas de tornade, elle se dit donc que : « ça va aller. Je sais quoi faire, si ça arrive, donc nous allons nous en sortir ».

Avec les informations de Kendall Latimer, CBC News