Confinée chez soi à cause d’un manque de salles de bain adaptées

Une famille de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, se bat pour que les lieux publics soient équipés de toilettes avec une table à langer pour les personnes qui ont plus de trois ans.

Amy Diaz souffre de paralysie cérébrale. Cela ne l’empêche pas d’aimer la natation, mais la fillette de 10 ans ne se rend pas souvent à la piscine. Ni d’ailleurs au centre récréatif, au cinéma ou n’importe quel lieu public, car les salles de bains n'y sont pas adaptées à sa condition physique.

Bien que les toilettes publiques soient accessibles aux personnes handicapées, elles ne le sont pas suffisamment pour qu'Amy, qui a besoin d’assistance entre autres pour changer sa couche. À 10 ans, elle est trop grande pour les tables à langer standards. La seule solution reste de coucher Amy par terre. Ce geste fend le coeur de sa soeur de 12 ans, Lucy Diaz.

C’est dégueulasse. Je sais que c'est inconfortable pour elle. Lucy Diaz, soeur d'Amy

Au Royaume-Uni, des tables à langer électriques et réglables en hauteur ont été installées dans plus de 1300 toilettes publiques. Ce genre d'installation est également de plus en plus répandu en Australie, qui en compte plus de 90. Il en existe aussi des dizaines aux États-Unis.

Lucy Diaz est déçue que le Canada n'en compte qu'une poignée.

Lucy Diaz console sa soeur Amy Photo : Ben Nelms / CBC

Militer pour le changement

Lors d’une compétition provinciale du patrimoine, Lucy Diaz a fait une présentation sur ces espaces à langer pour adultes. Sa performance lui a value d'être invitée aux championnats provinciaux le 6 juillet à Victoria.

L’adolescente a récemment rencontré son député provincial, Mike Farnworth qui dit d'elle qu'elle est une excellente militante malgré son âge .

Son engagement a aussi attiré l'attention du ministre du Développement social, Shane Simpson. Ce dernier est désolé d'apprendre les difficultés qu'Amy et sa famille ont connues .

Je serai ravi de rencontrer Lucy pour discuter de la manière dont nous pouvons travailler ensemble à la réalisation de notre objectif commun : faire de la Colombie-Britannique une province véritablement inclusive pour les personnes handicapées et leur famille. Shane Simpson, ministre du Développement social de la C.-B.

Lucy Diaz câline Amy, sa soeur handicapée Photo : Ben Nelms / CBC

Plus de 1,5 million de personnes en Colombie-Britannique ont déclaré avoir des contraintes concernant leur santé et leurs activités. Pour environ 600 000 d’entre elles, ces restrictions sont permanentes.

David Willows, qui a un fils âgé de cinq ans atteint de paralysie cérébrale, a créé le groupe Changing Places BC sur Facebook.

Selon lui, il faut modifier le code du bâtiment pour que des toilettes plus accessibles deviennent la norme. Il mise surtout sur la sensibilisation et l’éducation du public pour un réel changement.

Il y a une obligation d'accommoder les personnes handicapées. David Willows, père d'un enfant handicapé

L’aéroport de Victoria : un exemple

Ces salles de bains à langer sont coûteuses et requièrent plus d’espace, reconnaît David Willows. Cependant, cela n’a pas freiné l’aéroport de Victoria d’accepter sa suggestion d'en installer une qui sera disponible en avril 2020. Le directeur des installations, Scott Cunningham, indique que l'installation a coûté environ 15 000 dollars.

Lucy Diaz berce sa petite soeur Photo : Ben Nelms / CBC

Je veux sortir avec ma sœur. Je veux qu'elle ait une vie. Lucy Diaz, soeur d'Amy

Lucy Diaz espère que les centres commerciaux, restaurants et autres établissements suivront l'exemple de l’aéroport de Victoria.

Avec les informations de Jesse Johnston