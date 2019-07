L’IRM de l’Hôpital de Montmagny inauguré

L'Hôpital de Montmagny a inauguré mercredi matin son nouveau service d'imagerie par résonnance magnétique (IRM).

Des milliers de patients pourront dorénavant subir des examens sans avoir à se rendre à Québec ou Lévis, comme c'était le cas auparavant.

Les autorités médicales estiment aussi que le nouvel appareil permettra de réduire considérablement le temps d'attente, estime Daniel Paré, PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches.

« Nous avions une attente de près d'un an pour les gens de la région de Montmagny. Maintenant, nos délais vont se situer plus autour de deux mois, ce qui rencontre les objectifs, explique M. Paré. Mais imaginez-vous au niveau de l'attente pour les usagers... Ça permet aussi d'augmenter le temps de réponse pour les chirurgies et pour les traitements. »

Le projet de 5,4 millions de dollars a été financé en majeure partie par la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, grâce à une campagne de financement record de près de 2 millions de dollars.

Le président de la Fondation, Ghislain Lepage, pense que ce montant reflète bien le désir de la population d'avoir un appareil d'IRM dans la région.

« C’est vraiment un type d’examen que les gens désirent passer quand ils ont un problème de santé. Ça a été d'une facilité à vendre extraordinaire, et une réponse extraordinaire », se réjouit-il.

Même si l’appareil d'IRM a officiellement été inauguré mercredi, 310 examens ont déjà été réalisés depuis la mi-mai.

Avec les informations de Jonathan Lavoie