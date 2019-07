Valérie Renaud-Martin veut représenter les libéraux dans Trois-Rivières

La conseillère municipale à Trois-Rivières Valérie Renaud-Martin confirme qu’elle sera candidate à l’investiture du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Trois-Rivières, en vue des prochaines élections fédérales.

Elle devrait être investie lors d’une assemblée qui aura lieu d’ici les prochaines semaines, indique le communiqué de presse envoyé par son directeur de campagne, Jean-Claude Ayotte.

Valérie Renaud-Martin avait flirté avec l’idée de se présenter à la mairie de Trois-Rivières après la démission d’Yves Lévesque. Elle souhaite maintenant faire le saut sur la scène fédérale.

Déjà, j’avais réalisé que je souhaitais en faire beaucoup plus pour notre ville, et j’avais ce désir de pousser plus loin mon implication , affirme Valérie Renaud-Martin, conseillère du district des Carrefours.

C’est à la suite de discussions que j’ai eues avec mon entourage et certains élus du Parti libéral que j’ai pris la décision de relever ce défi. Valérie Renaud-Martin, candidate à l’investiture libérale dans Trois-Rivières

Si les militants la choisissent comme candidate pour la bannière libérale dans Trois-Rivières, elle affrontera l’ancien maire Yves Lévesque, avec qui elle a travaillé, qui se présente pour le Parti conservateur du Canada.

Valérie Renaud-Martin affirme qu’elle partage les valeurs du Parti libéral du Canada qui prône entre autres la liberté individuelle, l’équité, l’ouverture, l’innovation, l’éducation, et qui s’engage à assurer un bon et juste équilibre entre la prospérité et la justice sociale .

Le député néo-démocrate Robert Aubin tentera à nouveau de remporter le siège qu’il occupe depuis huit ans.

Quant au Bloc québécois, Louise Charbonneau est candidate à l'investiture du parti dans la circonscription.