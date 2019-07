Crème solaire : un danger pour l’écosystème marin

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Laïssa Pamou

Les crèmes solaires sont très prisées pendant l’été pour protéger la peau contre les rayons ultraviolets. La composition de ces produits suscite toutefois de plus en plus de préoccupations pour la faune et la flore marines.