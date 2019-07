Deux jeunes fugueurs recherchés à Trois-Rivières

Deux jeunes fugueurs, Pamela Dontigny et Tommy St-Yves Gélinas, sont recherchés par la police de Trois-Rivières.

Tout porte à croire que les deux adolescents seraient ensemble et qu’ils pourraient se déplacer à vélo.

Pamela Dontigny, 14 ans, aurait quitté le domicile familial le 1er juillet. Elle mesure 1,57 m et pèse 54 kg, et a les yeux et les cheveux bruns.

Tommy St-Yves Gélinas, 17 ans, aurait pour sa part quitté le domicile familial le 27 juin. Il mesure 1,73 m et pèse 61 kg, et a les yeux et les cheveux bruns.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant permettre de retrouver ces deux jeunes en fugue peut communiquer avec le service de police de Trois-Rivières.