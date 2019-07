Une frénésie nommée alt-J débarque sur les plaines

Le trio britannique a vu sa notoriété grimpé d’un cran lorsqu’il a reçu le prestigieux Prix Mercury en 2012 pour son premier album An Awesome Wave. Sept ans plus tard, alt-J débarque sur les plaines d'Abraham lors du Festival d'été de Québec (FEQ).

Ce prix a définitivement été un moment important pour nous dans notre carrière , raconte le claviériste Gus Unger-Hamilton au bout du fil.

Depuis ses débuts, alt-J se retrouve dans une catégorie à part avec un son qui lui est propre. Une exploration musicale constante depuis leur rencontre à l’Université de Leeds en 2007 jusqu’à aujourd’hui.

La formation mélange les genres avec aisance : du pop au folk, à l’électro et, plus récemment au hip-hop. De quoi laisser ceux et celles qui tentent de les catégoriser légèrement perplexes.

À lire aussi : La nouvelle directrice générale confiante à l'aube du 52e FEQ

On aime explorer avec différents styles. On n'est pas un groupe qui veut rester cantonner dans un genre, dans l’électro, de souligner Gus Unger-Hamilton.

D’où l’idée de revisiter certaines pièces de l'album Relaxer avec des artistes hip-hop sur Reduxer, paru l’an dernier. Le public est plus ouvert qu’on le pense. L’industrie sous-estime cette capacité du public à être ouvert à différentes formes musicales , croit-il.

Le claviériste ajoute que ses deux comparses et lui aiment les pièces longues, de plusieurs minutes. Souvent nos pièces ont été raccourcies par nos producteurs, parfois raccourcies de moitié par rapport à l’original , dit-il.

On n'aime pas se mettre à l’avant, c’est la musique qui est importante. Gus Unger-Hamilton

Le groupe alt-J proposera donc son univers aux festivaliers sur les plaines d’Abraham le 5 juillet vers 21 h 30. Un univers où la musique sous toutes ses formes prendra toute la place.