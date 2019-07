Pénurie d'arpenteurs-géomètres aux Îles

Pour France Lapierre, aux Îles, le délai d'arpentage, c'est problématique . La Madelinienne est courtière immobilière pour RE/MAX Référence 2000 depuis 11 ans.

Souvent la transaction immobilière se fait avant 6 mois, donc j'avais plusieurs dossiers en attente qui devait se concrétiser. France Lapierre a dû trouver une solution, elle fait maintenant affaire avec une entreprise d'arpenteur-géomètre de Québec.

Ils sont venus dans la première semaine de juin arpenter dix de mes propriétés que j'avais besoin très rapidement, puisqu'elles allaient être notariées dans les prochains jours. Ils vont revenir aux Îles-de-la-Madeleine fin août pour arpenter d'autres de mes propriétés , lance-t-elle.

C'est la seule région qu'on voit [au Québec] qui a un délai aussi long. France Lapierre, courtière immobilière, RE/MAX Référence 2000

Mme Lapierre rappelle que pendant la saison estivale plusieurs locataires veulent acheter une maison dans un court délai puisqu'ils se retrouvent sans loyer avec, entre autres, l'arrivée de touristes qui louent à la semaine.

France Lapierre est courtière immobilière pour RE/MAX RÉFÉRENCE 2000. Photo : courtousie

Si le client acheteur veut notarier dans 30 jours parce qu'il a besoin d'une maison et que le certificat de localisation prend beaucoup plus de temps, souvent il va se retourner vers une autre propriété, il ne sera pas capable d'attendre.

Des employés de l'entreprise d'arpenteur-géomètre Arpenta sont aussi venus aux Îles dans le dernier mois pour faire des plans projet d'implantation pour l'obtention d'un permis de construction et des certificats de localisation.

On s'est déplacé pour sept ou huit mandats. Sur place on a eu des demandes qu'on a dû refuser, et là, on a des demandes qui continuent d'entrer et on regarde si c'est pas possible de se déplacer de nouveau dans le mois , mentionne Maxime Daoust-Hébert, arpenteur-géomètre chez Arpenta.

Havre-aux-Maisons aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les frais de mobilisation pour le déplacement ont été divisés entre plusieurs clients. Il y a des gens qui avaient hâte que les transactions se fassent et ils étaient prêts à payer ce surplus-là , ajoute M. Daoust-Hébert.

Pénurie de main-d'oeuvre

Le manque d'arpenteur-géomètre touche aussi l'industrie de la construction. L'automne dernier l'entreprise Les Constructions des Îles a dû reporter quelques projets à cet été à cause de cette problématique. Pour James Goodwin, propriétaire de l'entreprise d'une soixantaine d'employés, cet été on est correct, mais on sait qu'il y a un problème un peu partout aux Îles, beaucoup de monde attend longtemps .

C'est pas juste dans le domaine de l'arpentage, beaucoup de métiers spécialisés aux Îles ont le même problème, on manque de monde. James Goodwin, propriétaire, Les Constructions des Îles

Selon l'arpenteur-géomètre Jean Boucher, qui possède le seul bureau de la profession aux Îles, le problème est réel. On a du retard et on essaie de régler ça le plus vite possible , dit l'homme qui travaille dans le domaine depuis 1974.

Actuellement, deux arpenteurs-géomètres travaillent pour l'entreprise et un troisième arpenteur commencera à travailler à la fin du mois d'août. Son équipe sera composée éventuellement de quatre arpenteurs-géomètres.

Arpenteur de dos. Photo : iStock / iggy1965

Trouver un arpenteur représente tout un défi pour Jean Boucher qui constate la pénurie de main-d'oeuvre aux Îles-de-la-Madeleine ainsi que la difficulté de trouver un travailleur spécialisé. Ce dernier se dit heureux d'avoir trouvé une personne qui peut combler le rôle de manière permanente.

L'arpenteur-géomètre mentionne que le nombre de demandes a augmenté depuis l'été dernier. Je comprends les gens , lance-t-il en référence aux personnes qui font venir un arpenteur-géomètre de l'extérieur.

Selon lui, les délais d'attente devraient revenir à la normale au printemps prochain.