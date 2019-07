Un vent d'authenticité au FEQ avec le concert de Lou Doillon

Après Jane Birkin l’an dernier, c’est au tour de sa fille Lou Doillon de présenter un spectacle à l'occasion du Festival d’été de Québec (FEQ).

Oui, elle m’en a parlé. Elle était super contente. C’est notre point de ralliement de se dire quel bonheur on a quand on est là-bas , d'affirmer l'auteure-compositrice-interprète. Je suis trop contente! , clame-t-elle en passant à sa participation au FEQ cette année.

Tantôt actrice, tantôt mannequin, c’est seulement vers la fin de la vingtaine que Lou Doillon décide d’enregistrer ses compositions.

Je crois que je ne me suis pas autorisée pendant longtemps [à écrire]. J’ai fait beaucoup de métiers qui dépendaient du désir des autres, explique-t-elle. C’était compliqué pour moi, pour diverses raisons d’assumer, de chercher mon plaisir d’une certaine manière.

Un parcours de vie pas toujours facile

Elle admet que son parcours en musique a été parsemé de défis et que le chemin a été long. Mais en même temps, dit-elle, il y a une phrase que j’aime beaucoup qui est de Louise Bourgeois : "I Have Been to Hell and Back, And Let Me Tell You It was Wonderful". C’est vrai que si je n'avais pas eu toutes ces années à me perdre, toute cette solitude, toute cette détresse d’une manière ou d’une autre, est-ce que j’aurais quelque chose à chanter?

Lou Doillon se dit heureuse d'avoir eu tout ce temps pour vivre, pour avoir des histoires à raconter.

Avec ses trois albums, dont le plus récent Soliloquy paru au début de l’année, Lou Doillon a toujours exigé le contrôle artistique.

J’ai eu un métier ou j’étais au service de l’imaginaire, c’est merveilleux, mais c’est vrai que la musique pour moi c’est territorial , précise-t-elle. C’est à moi. Elle affirme donc avoir beaucoup de mal à faire des duos ou à chanter en groupe. Parce que d’un coup, ça me ramène à une position d’interprète et moi, j’ai besoin que ma musique soit d’une honnêteté redoutable.

Cette authenticité à la Lou Doillon sera visible sur la scène de la place George-V à 20 h jeudi, juste avant le passage de Nick Murphy.