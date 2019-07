FEQ : de nouvelles mesures pour assurer la sécurité des festivaliers

Le nombre d'agents passera cette année de 60 à 80. Les membres de la brigade ont tous été formés par Viol-Secours, l'Ambulance Saint-Jean et le Service de police de la Ville de Québec.

La brigade a été lancée l'année passée. Ses agents étaient identifiés par un foulard jaune et étaient peu visibles selon les festivaliers.

Cette année, ils vont plutôt porter un indicateur lumineux jaune.

Force était de constater qu'on avait des problèmes de visibilité. Les gens vont porter en haut de la poitrine un clignotant lumineux jaune. Certaines tentes de premiers soins seront aussi dotées d'un clignotant. Quand vous allez en voir un, vous saurez que c'est un endroit où vous pouvez aller chercher de l'aide , explique la directrice des communications du Festival d'été de Québec, Samantha McKinley.

Projet pilote contre les méfaits

Un projet pilote est aussi lancé pour prévenir les méfaits. Les organismes Point de Repères et Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-Sida (MIELS-Québec) seront présents sur les plaines d'Abraham les 10 et 11 juillet et le 13 juillet à la place Georges-V.

Ces dates n'ont pas été choisies au hasard.

La consommation de substances psychoactives avec certains genres musicaux, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Ce qui est dangereux, c'est de se mettre la tête dans le sable et penser que ça n'existe pas. Les jeunes ne sont pas toujours informés sur les conséquences. Souvent, ce sont des consommateurs épisodiques , explique l'intervenant MIELS-Québec, Marc-André Gaudette.

Les deux organismes auront des équipes mobiles et des kiosques. Ils vont notamment distribuer des préservatifs.

On est là pour éduquer, sensibiliser et informer les personnes au niveau de la consommation de substances psychoactives et des comportements sexuels sécuritaires. On est là pour créer un lien de confiance avec les personnes. On n'intervient pas de la même manière que la sécurité. On n'est pas là pour juger , assure Marc-André Gaudette.

Pas d'analyse des drogues

Le service d'analyse, pour permettre aux usagers de savoir exactement quelles substances ils consomment, ne sera pas disponible.

Au Canada, ce n'est pas légal de l'offrir. Il y a des dérogations qui existent, mais on n'est vraiment pas rendus là pour une première collaboration. C'est certain que dans le contexte de la crise du Fentanyl et des opioïdes, c'est préoccupant , souligne Marc-André Gaudette.

Malgré la pénurie de main-d'oeuvre, l'entreprise Sécurité Sirois, qui est responsable de la sécurité sur les différents sites du FEQ, assure qu'il y aura autant d'agents de sécurité que l'an dernier.