Des travailleurs de Nutrien coincés sous terre dans une mine de potasse près de Saskatoon

Selon l’entreprise Nutrien, 34 de ses employés sont coincés sous terre depuis mardi après-midi, à l'intérieur de la mine de potasse Cory, à l'ouest de Saskatoon.

Les employés effectuaient une opération de maintenance.

L'entreprise indique que ses 34 travailleurs sont sains et saufs et qu'elle est en contact permanent avec eux.

Nutrien précise qu'ils ont suffisamment d'air, d'eau et de nourriture en attendant d'être secourus. L'entreprise assure qu'elle met tout en oeuvre pour ramener ses travailleurs à la surface le plus vite possible.

Aucune opération de production de potasse n’est en cours sur le site de la mine Cory.

La cause de cet incident est inconnue pour le moment. Nutrien mentionne seulement que la conduite de service empruntée par les travailleurs a cessé de fonctionner.

Plus de détails à venir.