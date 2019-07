La SOPFEU rapporte moins de feux en juin pour l'Abitibi-Témiscamingue

Le printemps frais et l'abondance de précipitations ont contribué à ce que 2019 connaisse le plus bas nombre d'incendie des 25 dernières années, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Les bases de Val-d'Or et de Matagami ont compté 10 feux en juin comparativement à 19 en moyenne sur une période de 10 ans. Le principal incendie s'est déclaré au lac Hébert, à l'est de Lebel-sur-Quévillon. Ce feu a été causé par un de feu de camp mal éteint le 9 juin et a ravagé plus de 5 500 hectares de forêt. La SOPFEU considère cet incendie comme maîtrisé, mais il n'a pas encore été officiellement déclaré éteint.

Par ailleurs, en raison d'activités moindres pour le Québec, les effectifs de la SOPFEU ont pu apporter leur soutien en Alberta. Les derniers pompiers forestiers envoyés dans cette province de l'Ouest doivent terminer leur mission le jeudi 4 juillet.

À l'approche des longues vacances d'été, qui se traduisent par plus d'activités en forêt, la SOPFEU rappelle ses règles de prudence. Les amateurs de plein air sont à l'origine de près du tiers des incendies à ce temps de l'année , soutient la SOPFEU dans un communiqué.

Les articles de fumeurs, les feux de camp et les VTT sont autant d'éléments susceptibles de causer un incendie de forêt.