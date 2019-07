Procès de l'ex-otage Joshua Boyle : Caitlan Coleman peut reprendre son témoignage

Peter Doody a rendu sa décision mercredi au palais de justice d'Ottawa, à la lumière de deux décisions récentes de la Cour suprême qui, selon lui, ont eu une incidence sur l'affaire.

Le procès de l'ex-otage Joshua Boyle avait été à nouveau interrompu mardi matin. Les avocats dans l'affaire tentaient de déterminer comment une récente décision de la Cour suprême sur le passé sexuel des présumées victimes pourrait influer sur la suite du procès.

La semaine dernière, le plus haut tribunal du pays avait ordonné un nouveau procès pour un homme acquitté d'agression sexuelle en 2014. La Cour suprême avait statué que le passé sexuel de la présumée victime et de l'accusé n'aurait pas dû être admis en preuve dans ce dossier.

Joshua Boyle fait face à 19 accusations, dont celles d'agression armée, d'agression sexuelle et de séquestration à l'endroit de Mme Coleman. L'homme de 35 ans a plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation.

M. Boyle et Mme Coleman ont été prisonniers d'un groupe lié aux talibans pendant cinq ans en Afghanistan. Le couple et ses enfants – nés en captivité – ont été libérés en 2017 et ont emménagé dans la région d'Ottawa.

Caitlan Coleman doit être contre-interrogée par l'avocat de Joshua Boyle ce mercredi.

