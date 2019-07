Une blessure à l’œil aurait causé la mort d’un béluga à Saint-Ulric en juin

Lorsque le béluga a été retrouvé, il avait un morceau de bois, s’apparentant à un pieu, qui pénétrait dans sa tête au niveau des yeux.

Selon les premières observations, le professeur à la Faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal, Stéphane Lair, croit qu’il s’agirait d’un équipement de pêche.

C'est un pieu qui a été travaillé par l'homme. Stéphane Lair, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal

Présentement, l'hypothèse c'est que ça pourrait peut-être venir d'un engin de pêche quelconque. On peut penser à la pêche à la fascine, dans le Bas-du-fleuve, pour capturer l'anguille ou d'autres espèces de poissons. Et on peut supposer que l'animal [se serait] accidentellement empalé sur un pieu de pêche à la fascine qui aurait traîné dans le fond des sédiments , estime-t-il.

Le béluga se serait ainsi échoué après s’être blessé à l’œil. L’origine exacte du morceau de bois est toujours inconnue.

Une mort accidentelle

La mort de bélugas est rarement causée par de l’empêtrement, selon le professeur Lair. Il qualifie d’ailleurs d’exceptionnel le cas de celui retrouvé à Saint-Ulric en juin dernier.

En plus de 30 ans, on a peut-être vu deux cas où il y a eu des interactions avec les équipements de pêche. Donc, deux cas en 30 ans, ce n'est pas une cause de mortalité qui est très importante. Stéphane Lair, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal

Contrairement aux grandes baleines, où les empêtrements dans les engins de pêche représentent une cause de mortalité importante, chez le béluga, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent , affirme-t-il.

Des échantillons ont été prélevés afin de vérifier si l'animal avait d’autres problèmes ou maladies.