Un accord provisoire conclu avec Saint-Pierre-et-Miquelon pour rénover le port de Fortune

Selon l’accord, la Société du port de Fortune, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique contribueront chacune un million de dollars aux rénovations.

La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon versera quant à elle un peu moins d’un million de dollars, selon Earl Rose, le président de la Société du port de Fortune.

Nous avons une entente provisoire. Tout devrait être finalisé d’ici les prochains jours. Earl Rose, président, Société du port de Fortune

Depuis trois ans, les quatre partis négocient une entente pour rénover et agrandir le quai et l’édifice des douanes à Fortune. En 2018, Earl Rose a dit à la CBC que le projet de construction coûterait environ 3,5 millions de dollars.

Saint-Pierre-et-Miquelon a déjà dépensé 50 millions de dollars sur deux nouveaux traversiers, le Nordet et le Suroît, qui peuvent transporter 200 passagers, 15 voitures et 3 semi-remorques.

Mais depuis 2018, les traversiers n’ont transporté aucun véhicule parce que le quai de Fortune a toujours besoin d'être rénové.

Le gouvernement fraçais a déjà dépensé 50 millions de dollars sur deux nouveaux traversiers pour relier Saint-Pierre et Miquelon à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Une entente en cours de finalisation

Le cabinet du président de Saint-Pierre-et-Miquelon indique que l’accord sur la modernisation du quai est en cours de finalisation et ajoute que l'entente est en bonne voie . Il rappelle pourtant que rien n’a encore été signé.

Earl Rose indique qu'une entente formelle permettra l’agrandissement du quai. Les installations de l’Agence des services frontaliers du Canada seront également rénovées.

L’édifice des douanes a besoin de beaucoup de rénovations. Le quai sera agrandi pour accommoder les traversiers de Saint-Jean , explique-t-il. Si les gens veulent aller à Saint-Pierre en voiture, ils pourront bientôt le faire.

L’entrepreneur Dynamic Construction, basé à Harbour Breton, a déjà été choisi pour effectuer les travaux. M. Rose indique que le projet de construction devrait commencer dans les prochaines trois ou quatre semaines et devrait être complété d’ici la fin de l’année.

Pour le maire de Fortune, c’est une nouvelle attendue depuis longtemps.

On commençait à se demander si on n’allait jamais voir une entente. Charles Penwell, maire de Fortune