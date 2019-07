Quand le plein air crée de la congestion routière : le cas de Saint-Raymond

Saint-Raymond, dans la MRC de Portneuf, s'impose de plus en plus comme une destination pour les amateurs de plein air. Ce statut enviable n'est toutefois pas sans conséquence. Bien qu'elle ne compte que 10 000 habitants, la municipalité doit faire preuve d'originalité pour contrôler les bouchons de circulation.

« Nous sommes l'entrée de la Zec Batiscan-Neilson, de la Réserve de Portneuf, explique le maire Daniel Dion. Tout le nord passe ici à Saint-Raymond, c'est un croisement de trois routes régionales : la 367, la 365 et la 354. »

C’est sans compter la popularité croissante de la Vallée Bras-du-Nord. En 2002, cette destination comptait à peine 2500 jours-visites. L’an dernier, c’était 100 000 jours-visites, soit 40 fois plus.

La Vallée Bras-du-Nord gagne en popularité depuis quelques années Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Le problème est que les touristes doivent presque immanquablement franchir la rivière Saint-Anne pour aller profiter des richesses naturelles situées au nord de Saint-Raymond.

Or, il n’existe que deux ponts pour franchir la rivière : le pont Chalifour et le pont Tessier. Tous les deux sont situés en plein cœur du centre-ville à moins de 100 mètres l’un de l’autre.

Le pont Chalifour (au loin) vu du pont Tessier à Saint Raymond Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Pour contrôler le problème, la Ville a fait affaire avec une compagnie de sécurité depuis quelques années déjà. Tous les dimanches d’été, de 14 h à 20 h, un agent contrôle la circulation en direction sud, à la sortie du pont Chalifour.

Le but : permettre aux touristes de quitter plus rapidement Saint-Raymond à la fin de leur séjour. « Ça facilite beaucoup les choses », se félicite M. Dion.

Si on ne faisait rien, un moment donné, on vient avec des kilomètres d'attente à cause de la synchronisation des lumières. Daniel Dion, maire de Saint-Raymond

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond Photo : Radio-Canada

Cette mesure coûte des milliers de dollars à l’administration municipale. La dépense n’empêche pas des résidents rencontrés au centre-ville d’apprécier que le maire prenne la situation à bras-le-corps, car les inconvénients sont réels.

« Il faut être plus que patient, avoue Pauline Vézina-Morasse. Des fois, on est à peu près à deux kilomètres plus haut sur la côte, c'est congestionné en bas et on n'est pas capable de rentrer pour aller à l'épicerie ou quoi que ce soit. »

Son conjoint, Damien Morasse, croit que le nombre élevé de chalets autour de Saint-Raymond y est pour quelque chose. « Il en a des milliers, des milliers, des milliers! », s’emballe-t-il.

Inverser la circulation

Lundi prochain, le maire ira encore plus loin dans sa bataille contre la congestion. Lors de la séance du conseil municipal, il compte faire modifier un règlement pour inverser partiellement le sens de la circulation sur le deuxième pont, le pont Tessier.

« Il est à sens unique vers le nord, indique M. Dion. Finalement, on veut peut-être changer sa circulation vers le sud, le dimanche seulement, pour aider à décongestionner le nord. »

La circulation sur le pont Tessier, à Saint-Raymond, pourrait changer de sens les dimanches Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

M. Dion sait d’ores et déjà que cette mesure risque de nécessiter l’embauche d’un ou deux autres agents de circulation, mais il croit que les résultats seront au rendez-vous. Le projet doit voir le jour à la mi-juillet.

« Je pense que ça va nous aider grandement et que ça va régler nos problème de circulation encore pour quelques années », soutient le maire.

Destination vélo

Si la Vallée Bras-du-Nord draine de plus en plus de visiteurs au nord de Saint-Raymond, c’est en grande partie parce qu’elle a fait du vélo de montagne son produit d’appel.

« Depuis 2012, on est pratiquement devenu dans les premières sinon la première destination en termes de jours-visites au Québec », mentionne le directeur général de la Vallée, Frédéric Asselin.

Un adepte de vélo de montagne Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Un constat qui est loin d’avoir échappé au maire Dion. « Si vous venez ici les fins de semaine, vous allez voir que pratiquement une auto sur cinq a des vélos (accrochés). Il y a beaucoup d'adeptes. »

Cette folie du vélo n’est pas sur le point de s’arrêter. À l’horizon 2021-2022, la Vallée Bras-du-Nord pense atteindre le plateau des 150 000 jours-visites, soit 50 % plus qu’actuellement.

Le directeur général est bien conscient des enjeux de circulation qui risquent de s’alourdir.

On essaie de favoriser le covoiturage. On va probablement, un moment donné, en arriver avec des incitatifs. Frédéric Asselin, directeur général de la Vallée Bras-du-Nord

Frédéric Asselin, directeur général de la Vallée Bras-du-Nord Photo : Radio-Canada

Contourner les municipalités voisines

Selon les données de 2018 provenant du ministère des Transports du Québec (MTQ), les routes régionales qui mènent à Saint-Raymond sont bel et bien achalandées.

À l’approche du centre-ville, environ 10 300 véhicules empruntent en moyenne la route 365 chaque jour, environ 4800 font de même sur la route 367, contre 1550 sur la route 354.

Et avant même d’arriver à Saint-Raymond, les automobilistes peuvent être ralentis à Pont-Rouge ou à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, déplore le maire Daniel Dion. « Il faut trouver une solution globalement régionale. »

C’est pourquoi, depuis des années, le conseil municipal de Saint-Raymond multiplie les résolutions pour inciter le MTQ à construire des voies de contournement. Cela permettrait aux automobilistes d’atteindre le coeur de la muncipalité directement à partir de l’autoroute 40, sans devoir passer par d'autres villes voisines.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, la porte-parole du MTQ Émilie Lord affirme qu’aucun projet de voie de contournement n’est sur la table pour Saint-Raymond. Le maire Dion ne baisse pas les bras pour autant.

« Le ministère, pour l'instant, ce n'est pas dans ses cartons. Ce n'est pas dans sa planification à moyen terme alors on va travailler là-dessus pour que ça le soit », promet-il.