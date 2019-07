Mort du détenu Matthew Hines : la Couronne ne demandera pas une révision judiciaire

Matthew Hines, 33 ans, est mort après avoir été aspergé de gaz poivré au moins quatre fois. Au moment des faits, il purgeait une peine de cinq ans d’emprisonnement, notamment pour vol.

Les accusations d’homicide involontaire et de négligence criminelle portées contre les deux agents correctionnels qui l’avaient maîtrisé, Mathieu Bourgoin et Alvida Ross, ont été abandonnées en avril.

Un juge de la Cour provinciale, Ronald LeBlanc, avait conclu que la force employée par les deux agents correctionnels était raisonnable, nécessaire et qu’elle ne constituait pas un crime.

Les Services des poursuites publiques pouvaient ensuite demander une révision judiciaire de cette décision, ne rien faire ou faire une mise en accusation directe contre Mathieu Bourgoin et Alvida Ross, ce qui aurait entraîné la tenue d’un procès.

Les procureurs ont déterminé qu’il n’existait aucun motif appuyant une demande de révision judiciaire. Le juge chargé de l’enquête préliminaire n’a pas outrepassé les limites de sa compétence ni omis d’exercer sa compétence dans cette affaire , soulignent les Services des poursuites publiques dans leur communiqué.

L’agent correctionnel Mathieu Bourgoin asperge Matthew Hines de gaz poivré tandis que ses collègues se détournent pour éviter d’être touchés. Photo : Service correctionnel du Canada

Il n’y avait aucun motif non plus pour faire subir un procès aux agents Bourgoin et Ross avec une mise en accusation directe, ajoutent les Services des poursuites publiques. Il aurait fallu pour cela une possibilité raisonnable de condamnation.

Bien qu’il existe des preuves qui soutiennent l’allégation d’agression (avec ou sans arme – vaporisateur de gaz poivré) contre MM. Ross et Bourgoin, l’article 25 du Code criminel leur offre une défense en droit viable. Cet article offre une défense contre un acte qui constituerait autrement une infraction criminelle s’il était commis par un membre du public ordinaire , expliquent les Services des poursuites publiques.

La famille Hines demandait aux Services des poursuites publiques de poursuivre l’affaire jusqu’à un procès avec mise en accusation directe. Des membres de la famille qui voyagaient du Cap-Breton à Moncton pour chaque comparution en cour des ex-accusés étaient déçus et surpris par la décision de ne pas leur faire subir un procès.

Des membres de la famille Hines demandaient aux Services des poursuites publiques de faire subir un procès aux deux agents correctionnels avec une mise en accusation directe. Photo : CBC/Hadeel Ibrahim

Dans une déclaration écrite présentée en avril, la famille affirme qu’il est important que justice soit faite, que les Canadiens comprennent ce qui est arrivé à Matthew Hines et comment il est mort dans un établissement correctionnel du Canada.

Le processus d’examen de la décision du juge LeBlanc était difficile , peut-on lire dans le communiqué.

Les Services des poursuites publiques n’ont jamais fait abstraction du fait que Matthew Hines est décédé sous la garde de l’État. C’était une personne appréciée, particulièrement aux yeux des membres de sa famille, à qui il manquera pour toujours.

Avec des renseignements de Karissa Donkin, de CBC