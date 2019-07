FaceTime donnera bientôt l’illusion que vous regardez dans la caméra

Avez-vous déjà essayé de regarder directement la caméra de votre téléphone – généralement située au-dessus de l’écran – pendant une vidéoconférence? Si oui, votre regard est probablement retourné vers votre interlocuteur dans l’écran à peine quelques secondes plus tard.

Le problème avec le fait de regarder son écran pendant une vidéoconférence est l’absence de contact visuel avec la personne avec qui l’on discute.

D’après le concepteur d’applications Mike Rundle, la version bêta d’iOS 13 – actuellement accessible aux testeurs – corrige automatiquement le regard des utilisateurs de FaceTime. Cela signifie que même si vos yeux sont fixés sur l’écran de votre téléphone, votre interlocuteur aura l’impression que votre regard est porté sur la caméra et, donc, que vous le regardez dans les yeux.

M. Rundle en a fait la démonstration dans une publication sur son compte Twitter. La publication comporte quatre captures d’écran, et celle montrant la correction du regard porte la mention « Looking at screen with FaceTime in iOS 13 beta 3 ». Dans cette image, Mike Rundle regarde l’écran de son téléphone, mais ses yeux apparaissent comme s’ils étaient fixés sur la caméra.

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est offerte en version bêta que sur les iPhone XS et XS Max. Comme il s’agit d’une version test, il est possible qu’elle soit modifiée ou omise lors de la sortie officielle d’iOS 13, cet automne.