Le maire Lussier exaspéré par les matelas et les gros rebuts

Depuis quelques jours, des amoncellements de gros rebuts encombrent de nombreux terrains et bordures de rue de Sherbrooke ce qui exaspère le maire Steve Lussier.

On a un problème avec l'enfouissement, on le sait. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'encombrants à différents endroits de la ville. Ça sera repris, dans les prochains jours, avec des camions, mais il faut savoir qu'on a passé un règlement où on donne l'autorisation d'aller à l'écocentre porter les matelas. C'est triste de voir à quel point il y a des matelas un peu partout , s'est-il désolé à la toute fin du conseil municipal de mardi.

Depuis 2017, il est possible de se défaire de ses vieux matelas dans l'un des écocentres. Ils sont, par la suite, valorisés ce qui leur évite de se retrouver au dépotoir.

M. Lussier se désole que les matelas qui traînent en bordure de rue et qui sont destinés à être ramassés par les éboueurs soient maintenant « souillés, car il a plu tout le week-end » et qu'ils ne soient plus « récupérables ». Ça va aller directement à l'enfouissement. Il faut voir la vision. C'est énormément de matelas qui vont se retrouver directement à l'enfouissement.

Le maire souhaite trouver une nouvelle façon de faire pour que ces matelas ne se retrouvent pas à aller directement à l'enfouissement .

Rappelons que les Sherbrookois payeront 3,5 millions de dollars de plus pour Valoris cette année. Pour le maire Steve Lussier, la solution pour contrer les hausses de budget de Valoris est simple : réduire les déchets dans le bac noir. Les citoyens de Sherbrooke génèrent encore quelque 34 000 tonnes de déchet par année. De nombreux efforts sont faits depuis plusieurs années pour abaisser ce tonnage au minimum , a-t-il dit.

Steve Lussier a eu la même réflexion pour « tous les sofas également ».

On estime que, chaque année, 4000 matelas sont enfouis à Sherbrooke.