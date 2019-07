Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger en panne

Une panne affecte les services de Facebook mercredi matin, empêchant les 2,7 milliards d’utilisateurs de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger d’afficher des contenus ou de se connecter à leurs comptes.

Selon le site spécialisé dans la détection de pannes Downdetector.com, les problèmes ont commencé vers 9 h 37 du côté d’Instagram avant de se propager aux autres services du géant du web.

La plateforme des développeurs de Facebook, le canal officiel où sont normalement rapportées les pannes et interruptions de service, n’affichait toujours aucun incident à 11 heures mercredi. On ignore donc si Facebook a identifié la source du problème et à quelle heure il sera résolu.

Facebook a connu une autre panne importante en mars dernier, alors que ses services avaient été sous le coup d’interruptions intermittentes pendant 24 heures.

D’autres pannes de moins grande ampleur ont aussi frappé le réseau social et ses services affiliés dans les derniers mois.