Des points de dépôt pour valoriser le travail de ceux et celles qui récupèrent

Ils passent la plupart du temps inaperçus et sont victimes de préjugés. Pourtant, les valoristes, ceux et celles qui ramassent les contenants consignés dans les lieux publics, rendent de précieux services à la société. Ils s'assurent que le verre et le plastique prendront le chemin des usines de recyclage plutôt que celui du dépotoir.