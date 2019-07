Mort de la fillette de Granby : personne n'est blâmé par le CIUSSS

Radio-Canada Estrie a appris que 14 recommandations figurent dans ce rapport qui sera rendu public mercredi après-midi. Selon les informations obtenues, ces recommandations ne touchent pas uniquement la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), mais l'ensemble des secteurs qui sont liés au dossier de la victime.

Si aucun blâme n'a été exprimé dans ce processus, il n'est pas exclu qu'il y en ait dans les autres enquêtes qui sont en cours. Rappelons que la Sûreté du Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et le coroner tentent aussi de faire la lumière sur les dramatiques événements.

Les résultats de cette enquête ont été présentés aux employés de la DPJ mercredi matin. Quant aux différents syndicats des employés, ils seront rencontrés vers 13 h. Ce qu'on espère, c'est que ce soit un regard qui soit porté sur l'organisation et non pas sur l'individu. On aimerait que ce soient les méthodes qui soient critiquées et non pas les gens. On espère que le CIUSSS pourra appliquer rapidement ces recommandations , dit le représentant national de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Estrie, Emmanuel Breton.

Plus de détails à venir