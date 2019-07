Nova Scotia Power craint les cyberattaques contre son réseau

Nova Scotia Power affirme avoir besoin d’investir plus de quatre millions de dollars pour défendre ses systèmes contre des cyberattaques dans les prochaines années.

L’entreprise a demandé à la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse de lui permettre d’étoffer ses mesures de défense contre les pirates informatiques. La sophistication croissante des cyberattaques, leur fréquence et leur ampleur ont créé un besoin immédiat pour des contre-mesures de sécurité , écrit Nova Scotia Power dans le document qu’elle a déposé à la commission.

La société veut acheter de l’équipement et des logiciels pour un centre d’opérations de sécurité que gérerait un partenaire privé. Le centre doit identifier les attaques en temps réel et avertir Nova Scotia Power à temps pour que la compagnie puisse éteindre les systèmes visés ou procéder aux changements nécessaires afin de protéger les composantes les plus vulnérables.

Détecter les cyberattaques

Grâce à des algorithmes, le centre d’opération doit reconnaître les menaces potentielles et analyser de façon continue les données provenant des serveurs, des points d’accès aux réseaux, des appareils connectés et des pare-feu. Nova Scotia Power écrit dans ses documents déposés à la commission que la quantité de données à analyser au cours d’une attaque est énorme.

Nova Scotia Power affirme avoir déjà mis en place des pare-feu, a mené des campagnes contre l’hameçonnage et a donné de la formation à son personnel sur les cyberattaques. Photo : Reuters / Kacper Pempel

Un porte-parole de Nova Scotia Power, David Rodenhiser, indique que l’entreprise ne répond pas à des événements particuliers. Nous voulons nous assurer de bien protéger notre réseau électrique et les informations confidentielles de nos clients, tant commerciaux que résidentiels , dit-il.

Hausse des coûts

Nova Scotia Power évalue les coûts du projet à 4,1 millions de dollars, une hausse de 1,6 million de dollars par rapport à ce qui était planifié au départ. Les besoins ont changé après des discussions avec des fournisseurs potentiels et après une meilleure évaluation des besoins de l’entreprise.

Les coûts des fournisseurs ne sont pas inclus dans les documents déposés à la commission, mais Nova Scotia Power affirme que son approche hybride, soit d’acheter de l’équipement et certains services dans le privé, était moins chère que de tout développer à l’interne. L’entreprise affirme avoir déjà mis en place des pare-feu, a mené des campagnes contre l’hameçonnage et a donné de la formation à son personnel sur les cyberattaques.

Si la Commission des services publics et d’examen approuve la demande, les abonnés de Nova Scotia Power paieront la facture au bout du compte.

Avec les informations de Paul Withers, de CBC