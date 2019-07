La Gendarmerie royale du Canada mène une enquête sur un de ses agents à Pelican Narrows

L’enquête relève du Code de déontologie de la GRC Gendarmerie royale du Canada .

Deux des trois arrestations ont été filmées et publiées sur les réseaux sociaux. Dans les vidéos, l'agent pointe son arme à feu sur les personnes en état d'arrestation et utilise un langage grossier et blasphématoire, selon la GRC Gendarmerie royale du Canada .

Le policier en cause a été temporairement transféré dans un poste à l'extérieur de la communauté, le temps de l'enquête.

Un geste qu’accueille favorablement le chef Peter Beatty, de la Première Nation crie Peter Ballantyne, qui représente la communauté de Pelican Narrows. Selon lui, le retrait de l’agent était attendu de la part de plusieurs membres de la communauté.

Nous soutenons le retrait de cet agent, pour la sécurité de la communauté. Chef cri Peter Beatty

La Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) de la Saskatchewan affirme dans une publication Facebook que l’attitude de l’agent n’était aucunement justifiée.

L’organisme, qui représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan, demande le congédiement du policier.

Le chef cri Peter Beatty aimerait voir davantage de bonnes expériences entre les représentants de la loi et les membres de la communauté. Il déplore la tournure de ces événements.

De son côté, la GRC Gendarmerie royale du Canada encourage toute personne ayant en sa possession des vidéos de ces incidents à communiquer avec n’importe quel détachement de la GRC Gendarmerie royale du Canada .

Avec les informations de CBC