Accusations possibles contre l'homme qui a foncé en VTT sur une foule à Princeton

L’incident s’est produit dimanche, à environ 2 heures du matin, à l’amphithéâtre Snug Lake le long de la route forestière de Pike Mountain, à Princeton, en Colombie-Britannique.

La police a déclaré que sept personnes avaient été blessées. Quatre ont dû être emmenées à l'hôpital pour soigner des blessures graves, mais qui ne mettent pas leur vie en danger.

Le suspect était intoxiqué

L’usage d’alcool et de substances psychoactives aurait joué un rôle dans l’accident, selon les autorités.

L'homme recevait des soins médicaux de la part de secouristes lorsqu'il les a agressés et a volé leur véhicule , affirme l'agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Penticton, James Grandy.

L'homme a été appréhendé par la sécurité avant d'être arrêté par la police.

Foule paniquée

Jessica Laplante et Dustin Stoelwinder figurent parmi les blessés du festival de musique électronique. Dans un message publié sur sa page Facebook, Mme Laplante dit qu'ils entraient sur le site de la scène par la zone de camping quand ils ont été heurtés par le véhicule tout-terrain.

Dans ma vision périphérique, j'ai vu une lumière derrière moi. Je me souviens avoir crié, et j'ai été jetée par terre. Jessica Laplante, victime de l'aggression

J'ai bondi, j'ai entendu beaucoup de cris, j'ai vu le VTT dans la foule , raconte-t-elle. J'ai regardé à côté de moi et je ne voyais pas mon conjoint et j'ai paniqué. J'ai regardé à environ 10 pieds devant moi et à gauche, je l’ai trouvé allongé sur le dos et il y avait un médecin et des gens autour, d'autres personnes étaient au sol.

Elle affirme que M. Stoelwinder a le cou fracturé, alors qu'elle s'est blessée à la cheville, à la cuisse et au coude.

Les organisateurs du festival ont déclaré que leur personnel médical et de sécurité avait réagi rapidement et de manière appropriée à un incident imprévu.

Selon la police, le suspect, qui ne venait pas de la région de Princeton, a été remis en liberté sur promesse de comparaître.

Toute personne ayant des informations sur l'incident est priée de contacter la GRC de Princeton.

Avec les informations de Cory Correia