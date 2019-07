Roger Shannon devient l'assistant directeur général du Titan d'Acadie-Bathurst

Le Titan a gagné la Coupe Memorial l’an dernier. Pour continuer dans cette lignée, l’équipe maintenant compte sur la collaboration entre son nouvel assistant-directeur général Roger Shannon, le directeur général Sylvain Couturier, le dépisteur en chef André Lévesque et l’entraîneur-chef Mario Durocher.

Roger Shannon a commencé sa carrière avec le Titan au début des années 2000, pour ensuite travailler auprès des Cataractes de Shawinigan et des Wildcats de Moncton. Je suis de retour où j’ai commencé, aux côtés d’un véritable ami et le tout en vaut la chandelle, lance-t-il. Je vais prendre tous les moyens dont je dispose pour aider Sylvain, André et Mario à ramener la coupe à Bathurst. J’ai bien hâte de relever ce défi.