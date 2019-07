Il y aura un centre d’injection supervisée permanent au centre-ville d’Ottawa

Le ministère de la Santé de l’Ontario a annoncé mardi l’allocation de 2 millions de dollars dans ce projet. À cela s’ajoute une somme dépassant les 5,1 millions de dollars pour les soins en santé mentale et les services aux toxicomanes.

Le futur site sera aménagé au 256, avenue King Edward. Cet immeuble est la propriété des Bergers de l’espoir et il est d’ailleurs situé à côté du refuge. L’entrée sera aménagée à l’arrière de l’immeuble, longeant le stationnement où est installée la Roulotte.

Les utilisateurs de drogues injectables auront accès à 14 stations, soit 2 de plus que dans la Roulotte.

La directrice de l’organisme communautaire Ottawa Inner City Health, qui s’occupe de la Roulotte, ajoute que le site sera plus vaste, ce qui permettra de bonifier les programmes et les traitements offerts. Ce sera bienvenue d’avoir une plus grande capacité dont nous avons désespérément besoin en ce moment , souligne Wendy Muckle.

Elle espère que le nouveau site puisse ouvrir ses portes en décembre prochain, mais une inauguration en 2020 semble plus réaliste.

Des besoins en hausse

La ministre de la Santé, Christine Elliot, avait consulté les intervenants et les professionnels de la santé dans la province afin de déterminer les besoins en matière de site d’injection supervisée.

J’ai rencontré des gens qui ont vécu des expériences concrètes et qui m’ont dit de façon claire que ces services étaient nécessaires pour sauver des vies , a-t-elle lancé lors de son annonce à Ottawa. Les toxicomanes ont besoin d’un endroit où ils seront traités avec respect et compassion et c’est quelque chose qui m’a surprise , a-t-elle ajouté.

Le Ottawa Inner City Health a accueilli ses premiers usagers dans la Roulotte des Bergers en novembre 2017, dans la foulée de la crise des opioïdes.

La demande a continué d’augmenter depuis, avec notamment l’arrivée du fentanyl. En mars dernier, la Roulotte avait reçu au total près de 50 000 visites.

Des usagers avaient même été envoyés à Toronto pour recevoir des soins.

Avec les informations de CBC