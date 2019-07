L’adolescente la plus en forme du monde

L’adolescente la plus en forme au monde habite à Hanmer, dans le Nord de l’Ontario. Ambroise Stevens-Paquette, 14 ans, a terminé en première position chez les filles du World Teen Fitness Challenge 2019, qui s’est conclu le 2 juillet.

Cette compétition d'entraînement croisé est particulière, puisque les participants de partout dans le monde y prennent part sans même quitter leur domicile ou leur gymnase.

Les participants ont reçu une liste d’exercices qu’ils ont dû effectuer en se filmant.

Un extrait de la vidéo d'Ambroise Stevens-Paquette, lors de la compétition. Photo : avec l'autorisation de Stef Paquette

Qu’est-ce que l’entraînement croisé? L’entraînement croisé – mieux connu sous la marque de commerce CrossFit – est une méthode d’entraînement qui regroupe à la fois de la gymnastique, de l’haltérophilie et de l’exercice cardiovasculaire.

Toute une transformation

La jeune Ambroise Stevens-Paquette dit s’être intéressée spontanément à ce sport en pleine effervescence.

J’ai vu un film sur Netflix au sujet des gens les plus en forme de la planète et j’ai trouvé ça vraiment cool , raconte-t-elle. J’étais impressionnée : ils étaient vraiment musclés, mais ils pouvaient aussi courir un marathon.

L’adolescente confie qu’elle n’était pas particulièrement sportive auparavant.

J’ai fait du patin artistique pendant quatre ou cinq ans et un peu de natation, mais pas beaucoup de sport.

Maintenant, elle s’entraîne sept fois par semaine.

Il doit avoir des journées de repos aussi, explique son père , Steph Paquette. Donc deux jours par semaine, on rentre au gym à 4 h 30 du matin et on retourne à 5 h de l’après-midi.

Tout ce que ça prend c’est la motivation d’atteindre tes buts. Ambroise Stevens-Paquette, gagnante du World Teen Fitness Challenge 2019

Une discipline dans la cuisine

Pour devenir l’adolescente la plus en forme au monde, s’entraîner ne suffit pas.

Ambroise Stevens-Paquette doit être aussi disciplinée avec ses habitudes alimentaires.

Ambroise Stevens-Paquette, accompagnée de son père, sur les ondes du Matin du Nord. Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

C’est très difficile. Lorsque mes amis mangent des biscuits ou des bars granolas, moi je mange du céleri , raconte-t-elle en riant. Il faut que je me demande toujours si ça va m’aider lorsque je m’entraîne.

Il y avait un temps où elle me demandait quand on irait à Sturgeon Fall pour manger une poutine. Là elle me demande de lui ramasser du chou frisé. Stef Paquette, père d'Ambroise Stevens-Paquette

Ambroise Stevens-Paquette tournera maintenant son regard vers les Jeux CrossFit, qui commenceront en octobre.