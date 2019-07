La nouvelle directrice générale confiante à l'aube du 52e FEQ

La nouvelle directrice générale du Festival d'été de Québec (FEQ) est en mode observation et familiarisation. Anne Hudon est entrée en poste officiellement le 10 juin dernier.

La 52e édition du FEQ se fera sous le signe de la nouveauté.

À la veille de l'ouverture du FEQ, Anne Hudon se dit impressionnée par la qualité et le professionnalisme de l'équipe qui l'entoure, autant les permanents que les occasionnels.

L'équipe est extraordinaire à voir aller. Je crois qu'on pourrait vendre des tours guidés pour voir ce qui se passe en coulisse présentement. C'est vraiment impressionnant. Je leur lève vraiment mon chapeau , affirme-t-elle.

Avant de prendre les rênes du FEQ, Anne Hudon a été présidente-directrice générale d'Opération Enfant Soleil pendant une dizaine d'années. Elle arrive en poste au moment où plusieurs nouveautés sont mises en place.

Nouveau quartier général

Pour la première fois, le quartier général du Festival d'été sera situé au Manège militaire pendant la durée de l'événement. Le Manège accueillera aussi l'After FEQ, une série de spectacles qui débuteront après les prestations de la programmation régulière du FEQ.

Artistes et DJ se succéderont jusqu'à 2 h. L'After FEQ est réservé aux détenteurs de laissez-passer de 18 ans et plus.

Le Manège militaire sera également le lieu d'entrevues devant public avec des artistes comme Corey Hart et Coeur de Pirate.

« Ça se passe bien. Je trouve l'équipe courageuse d'avoir mis de l'avant autant de changements. On va regarder tout ça aller, mais ça risque d'être très prometteur », estime Anne Hudon.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Première heure