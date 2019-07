De l'argent pour la marina et une nouvelle piste d'athlétisme à Rimouski

Parmi les plus importants projets que la Ville veut réaliser l'an prochain, on compte la réfection des pontons de la marina et la construction du nouveau Centre animalier.

Principaux projets inscrits au PTI de la Ville de Rimouski en 2020 Remplacement des installations de la Marina de Rimouski : 3,6 M $

Construction du Centre de services animaliers de Rimouski : 3,3 M $

Remplacement du centre communautaire de Sainte-Blandine : 2,2 M $

Construction d'une piste d'athlétisme : 2,1 M $

Raccordement des réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et Val-Neigette : 1,8 M $

Le maire suppléant, Sébastien Bolduc, a aussi indiqué qu'un autre montant de trois millions de dollars est prévu l'an prochain pour la réfection du réseau routier en milieu rural.

Sur trois ans, le PTI prévoit des dépenses d'immobilisations de 90,7 millions de dollars.