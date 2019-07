L'Alberta divulgue la liste des employés qui gagnent plus de 100 000 $

Le gouvernement a publié vendredi la liste des salariés de l’État qui ont gagné plus de 108 784 $ en 2018, ainsi que celle des employés du secteur parapublic dont le salaire s’est élevé à plus de 129 809 $.

La compilation des employés les mieux rémunérés est publiée chaque année en juin. Les données du récent rapport sont celles de l'année civile 2018.

Certains employés les mieux rémunérés du secteur public en 2018 ont quitté leur poste depuis, au moment où une nouvelle grille salariale pour les présidents des établissements postsecondaires de l'Alberta et les cadres supérieurs des agences, conseils et commissions, était à l'étude.

En 2018, le titre du plus haut salarié revenait à David Erickson, l'ancien président et chef de la direction de l'Alberta Electric System Operator, avec un salaire de base de 925 997 $ et des avantages sociaux de 11 535 $, soit une rémunération totale de 937 532 $.

Ancien président de la Commission des accidents du travail, Guy Kerr s'est classé deuxième avec un salaire de base de 730 214 $ et des avantages sociaux de 177 635 $, soit 907 849 $.

Les deux hommes ont quitté leurs fonctions en 2018.

Jim Ellis, président de l'Alberta Energy Regulator, a gagné 570 640 $ en salaire et 121 761 $ en avantages non imposables, pour des gains totaux de 692 401 $ l'an dernier. Ellis a quitté l'ARE fin janvier.

Les présidents de trois universités se sont hissés parmi les salariés les mieux rémunérés.

C'est le cas de David Docherty, recteur de l'Université Mount Royal (709 404 $ en salaire de base, 28 116 $ en avantages non imposables, rémunération totale de 737 520 $), de David Turpin, recteur de l'Université de l'Alberta (674 597 $ en salaire de base, 91 606 $ en avantages non imposables) et d'Elizabeth Cannon, rectrice de l'Université de Calgary (647 517 $ en salaire de base, 36 544 $ en avantages non imposables).

Mme Cannon a quitté l'Université de Calgary à la fin de 2018. M. Docherty a quitté l'UFM pour devenir président de l'Université de Brandon, au Manitoba, au début du mois de mai. David Turpin ne briguera pas un deuxième mandat à titre de président de l'Université de l'Alberta, lorsque son contrat actuel prendra fin en juin 2020.

Des salaires stables dans le secteur public

L'ancien gouvernement néo-démocrate a remanié les salaires versés aux dirigeants des agences, des conseils et des commissions, dont les présidents des établissements postsecondaires.

Les nouvelles personnes embauchées seront rémunérées selon un système de grille, ce qui rendra leur rémunration comparable à celle des hauts fonctionnaires. Ainsi, les futurs recteurs de l'Université de Calgary et de l'Université de l'Alberta recevront entre 349 800 $ et 447 000 $. La grille salariale est entrée en vigueur en avril 2018 pour les nouveaux employés, ou au début d'un nouveau contrat.

Un ancien sous-ministre parmi les personnes les mieux rémunérées

Marcia Nelson, l'ancienne sous-ministre du conseil exécutif, a gagné plus d'argent que tout autre employé du gouvernement de l'Alberta l'an dernier. Sa rémunération totale s'est élevée à 487 137 $, avec un salaire de base de 357 347 $ et des avantages en espèces et autres de 129 790 $.

Dre Verna Yiu, présidente et chef de la direction de Alberta Health Services, et Patrick Dumelie, président de Covenant Health, se sont également classés parmi les 10 premiers.

Mme Yiu a gagné 576 856 $ en salaire et 78 769 $ en avantages non imposables pour un total de 655 625 $. Patrick Dumelie a gagné 587 443 $ en 2018 avec un salaire de base de 554 952 $ et 32 491 $ en avantages non imposables.

Parmi les autres personnes qui ont eu un revenu élevé, on peut citer David Linder, directeur général de la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta (salaire de 461 248 $ et 133 530 $ en avantages non imposables pour un total de 594 778 $) ; Randall Morck, professeur à l'Université de l'Alberta (salaire de 529 927 $, 51 584 $ en avantages non imposables, total de 581 511 $) ; et Wendy Gosse, vice-présidente de la Commission des accidents du travail de l'Alberta (salaire de 478 444 $, avantages non imposables de 110 135 $, total de 588 578$).