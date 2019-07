L'ancien PDG de Chrysler, Lee Iacocca, s’éteint à 94 ans

Le père de la Mustang de Ford dans les années 1960 était une icône de l'industrie automobile.

Au plus fort de sa popularité dans les années 1980, il était célèbre pour ses publicités télévisées et son slogan accrocheur : Si vous trouvez une meilleure voiture, achetez-la .

En 32 ans chez Ford et Chrysler, il a contribué au lancement de certaines des voitures les plus importantes de Detroit, dont la minifourgonnette, la Chrysler K-car et la Ford Escort.

Dans une déclaration, les dirigeants de Fiat Chrysler Automobiles font part de leur tristesse et soulignent l’historique de M. Iacocca à la tête de Chrysler pendant la crise pour en faire un joueur important de l'industrie automobile.