L'ancien PDG de Chrysler, Lee Iacocca, s’éteint à 94 ans

Le père de la Mustang de Ford, lancée dans les années 1960, était une icône de l'industrie automobile.

En 32 ans chez Ford et Chrysler, il a contribué au lancement de certaines des voitures les plus importantes de Detroit, dont les fourgonnettes Voyager et Caravan, la Chrysler K-Car et la Ford Escort.

Il s'est également prononcé contre ce qu'il considérait comme des pratiques commerciales déloyales de la part des constructeurs automobiles japonais.

Lee Iacocca a sauvé la compagnie de la faillite en 1979 en obtenant 1,5 milliard de dollars en garanties de prêts du gouvernement américain. Le PDG de Chrysler a obtenu des concessions salariales du syndicat, fermé ou consolidé 20 usines, licencié des milliers de travailleurs et introduit de nouvelles voitures.

Au plus fort de sa popularité, dans les années 1980, il était célèbre pour ses publicités télévisées et son slogan accrocheur : Si vous trouvez une meilleure voiture, achetez-la .

Dans une déclaration, les dirigeants de Fiat Chrysler Automobiles font part de leur tristesse et soulignent l’historique de M. Iacocca à la tête de Chrysler ainsi que sa capacité à naviguer en situation de crise pour faire de la compagnie un joueur important de l'industrie automobile.