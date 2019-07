La rivière Skeena colorée en orange pour simuler un déversement toxique

L'idée est de simuler un déversement toxique dans la rivière à la suite d'un déraillement. La communauté espère que les données sur le mouvement du colorant au néon aidera à préparer un plan d'urgence efficace pour nettoyer tout déversement futur.

L'ensemble du corridor ferroviaire du CN se trouve le long de la Skeena , explique Mark Biagi, responsable des opérations de pêche et de la faune pour la communauté autochtone Kitsumkalum, qui vit aux abords des rails, à environ cinq kilomètres de Terrace.

Tout déraillement qui se produit risque d'avoir un impact sur la rivière. Mark Biagi, responsable des opérations de pêche et de la faune pour la communauté autochtone Kitsumkalum

La question est de savoir comment et où coulerait un déversement toxique. Les membres de la communauté suivront donc le déversement simulé pendant des heures à l'aide d'un drone. Ils continueront ensuite à surveiller son impact en utilisant le GPS et des détecteurs de mouvement.

Une rivière importante

Les Premières Nations se disent particulièrement sensibles au sort des saumons de la rivière Skeena qui fréquentent les eaux où un terminal pourrait voir le jour. Photo : iStock / iStockPhoto

La rivière Skeena abrite la deuxième plus grande montaison de saumons rouges en Colombie-Britannique. Son écosystème s'étend de l'habitat du grizzli au nord-ouest jusqu'au territoire des lions de mer sur la côte nord.

Biologiquement, c'est une zone très, très importante, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger. Mark Biagi, responsable des opérations de pêche et de la faune pour la communauté autochtone Kitsumkalum

Il dit que la rivière Skeena est complexe, et comprend des îles, des marécages et des chenaux latéraux allant jusqu'au Pacifique.

M. Biagi veut que les habitants et les pêcheurs du fleuve sachent que, contrairement à un éventuel déversement, le colorant est non toxique, biodégradable et qu'il disparaîtra avec le temps.

Ce sera un changement visuel radical, mais ne vous inquiétez pas , dit-il.

Trafic ferroviaire en croissance

Selon Mark Biagi, le CN envisage expédier davantage d'hydrocarbures, tels que le diesel et le combustible de soute, des résidus du raffinage du pétrole, jusqu'au port de Prince Rupert. Photo : Brent Lewin/Bloomberg

M. Biagi affirme que le trafic ferroviaire vers le port de Prince Rupert continue de croître.

Les trains en ce moment sont longs, et comptent 200 wagons, ce qui augmente le risque de déraillement. Mark Biagi, responsable des opérations de pêche et de la faune pour la communauté autochtone Kitsumkalum

Il dit avoir appris que le CNCanadien National envisage d'expédier davantage d'hydrocarbures, tels que le diesel et le combustible de soute , des résidus du raffinage du pétrole, jusqu'au port de Prince Rupert.

Avec les informations de Betsy Trumpener