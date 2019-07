Vague de chaleur dans le sud du Québec et de l'Ontario

Une première vague de chaleur s’abat sur le sud du Québec et de l’Ontario, où le mercure se maintiendra au-dessus des 30 degrés Celsius avec un taux d’humidité élevé au cours des trois prochains jours.

Selon les prévisions d’Environnement Canada qui annonce 32 degrés Celsius mercredi en journée, la température devrait grimper jusqu’à 33 et 34 degrés jeudi et vendredi avec un humidex de 35 à 37.

Les minimums varieront de 18 à 22 degrés Celsius au cours de la nuit.

La situation sera sensiblement la même dans le sud ontarien, notamment à Windsor, dans la péninsule ontarienne, où des avertissements de chaleur ont été émis par Environnement Canada avec des humidex atteignant 40 au cours des prochains jours.

À Toronto et Ottawa, le mercure oscillera entre 31 et 32 degrés avec un humidex de 36 au cours des trois prochains jours.

Pas encore une canicule

Il est cependant encore trop tôt pour parler officiellement de canicule puisque pour employer ce terme les météorologues doivent observer au moins trois jours consécutifs de températures diurnes excédant les 30 degrés Celsius.

Or, les températures doivent redescendre à des niveaux plus confortables dès samedi pour se situer autour de 26 degrés dans le sud du Québec et de l’Ontario.

Les pouvoirs publics se mobilisent

Les vagues de chaleur de l'été étant particulièrement difficiles à traverser pour les aînés et les personnes vulnérables, le gouvernement du Québec assure que des mesures ont été prises dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) où le manque ou l'absence de climatisation l'été est régulièrement évoqué par les bénéficiaires et le personnel.

Consciente de cet enjeu, la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a assuré mercredi matin sur son compte Twitter que le personnel et les CHSLD étaient prêts pour affronter la vague de chaleur qui s'annonce.

La chaleur est à nos portes. 100 % des CHSLD situés dans les régions très chaudes, chaudes et acceptables disposent d’au moins une zone déshumidifiée ou climatisée. Le réseau de la santé est prêt afin de prendre soin des aînés vulnérables. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pendant ce temps, à Montréal, les autorités municipales n’ont pas attendu l’appellation officielle de canicule et préparent le déploiement de mesures d’atténuation pour la population en période de grande chaleur.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et des membres du comité exécutif doivent annoncer cet avant-midi les mesures que compte déployer l’administration municipale cette année en cas de chaleur extrême.