Jean-Claude Poitras, l’étoffe d’un grand couturier

À l’émission Première page du 19 juillet 1983, Jean-Pierre Fournier rencontre Jean-Claude Poitras alors jeune couturier en pleine ascension.

Il lui demande comment il entend se démarquer pour atteindre le marché international, alors qu’il entrera en compétition avec d’autres grands créateurs.

Ça se bâtit le prestige et je pense qu’il faut savoir jouer le jeu […] C’est possible de bâtir ça autour d’une image canadienne. […] C’est très important que je n’essaie pas d’être italien, ou américain ou français ou japonais, parce que je suis de Montréal et je veux rester ce que je suis. Je ne jouerai jamais la carte du folklore.

Dès le départ, Jean-Claude Poitras veut travailler avec des textiles qui se distinguent par leurs qualités. Cela l’amène à trouver ailleurs dans le monde la matière pour confectionner ses créations.

Il affirme ne pas avoir la possibilité de travailler ici ses coloris et ses imprimés. Pour cet artiste de la mode, les tissus fabriqués au Canada sont quelconques et ne l’intéressent pas.

Le créateur aime se sentir entouré de son équipe. Il passe beaucoup de temps dans son atelier à être présent à chacune des étapes de la confection.

Le designer se refuse à imposer à qui que ce soit les dictats de la mode. Il se perçoit plus comme un guide.

Si la femme ne porte pas nécessairement la longueur de la saison, cela n’a aucune importance. La mode est une façon de vous exprimer vous-même. Soyez le plus personnel possible […] La mode est une seconde peau qui doit vous aller comme un gant.

Le 28 avril 1987 à Arts Plus, la journaliste Danie Béliveau présente un reportage sur le couturier, de passage à Toronto pour le Salon de la mode canadienne. Poitras y célèbre alors dix ans de carrière en haute couture.

Sur son style il mentionne que certains le qualifient d’avant-gardiste, d’autres de classique.

À cette époque, la renommée de Jean-Claude Poitras est grandissante, on parle même d’une « silhouette Poitras » avec ses lignes amples tant pour les femmes que pour les hommes.

Le créateur s’inspire de personnalités comme Jeanne Moreau, Andrée Lachapelle et la chanteuse Barbara de qui il admire le côté classique et intemporel.

Je ne pourrai jamais renoncer à mes grandes jupes à plis. Je les renouvelle chaque saison, mais elles me sont fidèles. […] J’aimerais arriver à un côté intemporel et que les gens puissent dire "Ça c’est du Poitras! Est-ce que c’est du 1979? Du 1986?"

La journaliste explique que seulement 4 % des créateurs canadiens réussissent à pénétrer le marché international. Jean-Claude Poitras fait partie de ce maigre pourcentage.

En 1989 alors âgé de 39 ans, il rafle Le prestigieux Fil d’Or. C’est la première fois qu’un modiste canadien remporte cet honneur.

Ce prix international lui est remis à Monte-Carlo des mains du célèbre couturier Karl Lagerfeld. Cette reconnaissance le hisse aux côtés des Gianni Versace et des Giorgio Armani, également récipiendaires de cette récompense, qui « couronne chaque année un couturier talentueux. ».

Au Montréal ce soir du 6 mars 1989, la journaliste Catherine Kovacs le rencontre à cette occasion qu’il qualifie de moment décisif dans sa carrière.

Ça m’a complètement étonné et sachant l’importance d’un tel événement, c’est absolument incroyable et inespéré. […] Ça me dit en quelque sorte : "Tu as eu raison de croire en la qualité."

Jean-Claude Poitras 1989