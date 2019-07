Une voiture plonge dans le lac Ontario et fait deux morts

La police de Halton a confirmé tôt mercredi qu'un homme de 55 ans et une femme de 51 ans avaient été retrouvés à l’intérieur de la voiture, qui a été retirée des eaux pendant la nuit.

La police croit qu'il s'agissait d'un couple marié. Selon elle, les défunts vivaient à Burlington.

Les équipes d'urgence ont été appelées un peu après 20 h mardi soir à la marina du parc LaSalle.

Des témoins ont rapporté avoir vu un véhicule traverser une barrière de béton et se retrouver ensuite dans l'eau du lac Ontario près de la marina, située à proximité de l’intersection Plains Road East et Waterdown Road.

La voiture était entièrement submergée , à environ 12 mètres de la rive, indique la police.

Les témoins et les services d'urgence n'ont pas été en mesure de secourir les personnes coincées à l'intérieur de la voiture. Photo : CBC

Les témoins et les services d'urgence n'ont pas été en mesure de secourir les personnes coincées à l'intérieur, et la voiture a été tirée du lac par des plongeurs et un service de remorquage lourd.

Une équipe de recherche et de sauvetage sous-marin de la police de Peel, ainsi que des plongeurs de la police de Toronto, ont participé aux efforts de recherche.

La voiture a été décrite comme une berline bleu marine.

La visibilité dans le lac était très faible pendant la mission de sauvetage, a déclaré le Constable Steve Elms, qualifiant l'opération d' enquête exhaustive .

L'enquête se poursuit. Les témoins sont priés d'appeler le Service de police de Halton.