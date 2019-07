Boulistes et archers en quête d'un local à Baie-Comeau

C'est qu'en décembre dernier, la Ville a condamné la section de l'édifice du Vieux-Poste utilisée par les deux clubs. Les inspecteurs craignaient des risques d'affaissement de la toiture.

Ainsi, des représentantes du club de pétanque ont fait pression auprès des élus mardi lors de la séance du conseil municipal. Elles espéraient des réponses sur de possibles nouveaux locaux et surtout à quel moment les clubs pourront y avoir accès.

Le maire Yves Montingy n'a pas eu de réponse définitive pour eux, car il y a beaucoup d'analyses à faire sur différentes options de locaux. Cependant, il dit vouloir vraiment maintenir ces activités-là .

Il n'est pas question qu'il n'y ait plus de tir à l'arc à Baie-Comeau. On veut continuer à offrir le service de pétanque, c'est très important. Il y a une clientèle importante pour ça.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Il est trop tôt aujourd'hui pour prendre une décision finale. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Les représentantes du club de pétanque se disent satisfaites de la réponse du maire, mais affirment qu'elles continueront leurs pressions.

On ne veut pas nous autres que ce soit dans 2-3 ans, alors on va insister , dit la secrétaire du club de pétanque, Eliane Théberge. On est des gens d'un certain âge et puis on est un beau groupe. Il ne faut pas qu'on perde notre activité.

Le club de pétanque du Vieux-Poste rappelle qu'il avait plus de 120 membres avant la fermeture des locaux en décembre dernier.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil