Un travailleur social se joindra à la police de Trois-Rivières

Le service de police de Trois-Rivières va accueillir un travailleur social au sein de son équipe. L’objectif est d’aider les policiers à composer avec certaines situations auxquelles ils font de plus en plus face depuis quelques années.

Les détails n’ont pas encore tous été dévoilés, mais il s’agit d’un projet-pilote entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et la police de Trois-Rivières.

Le travailleur social devrait intégrer l’équipe policière cette année. Le conseil municipal a entériné mardi soir son partenariat avec le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec en vue de ce projet pilote.

Le travailleur social va soutenir le développement de nouvelles stratégies d’interventions policières auprès de personnes en situation de vulnérabilité, en besoin de soutien et de protection ou susceptibles de comportements à risque , peut-on lire dans la résolution.

On a plusieurs appels récurrent de problématiques sociales et on n’a pas toujours l’expertise pour faire ces suivis-là , explique le directeur du service de police de Trois-Rivières, René Martin.

Ça vise essentiellement à adapter notre travail, ajoute-t-il. Si on a des modifications à faire dans nos actions au jour le jour, [ça permettra d'évaluer] ce qu’il y a à corriger et à intégrer comme types de formation.

Le projet pilote devrait durer jusqu’en 2021.