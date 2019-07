Les finances et les emplois d’avenir au coeur du cours Exploration de carrière

Le cours Exploration de carrière offert aux élèves de 10e année en Ontario contiendra à partir de la rentrée des contenus sur la gestion des finances et l’établissement d’un budget.

Ce cours, qui est obligatoire, parlera aussi des emplois d’avenir, notamment ceux qui sont liés aux sciences, à la technologie, au génie et aux mathématiques.

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce pense que le nouveau programme aidera les élèves à mieux répondre aux besoins du marché du travail. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a dévoilé le contenu du nouveau programme, mardi, à l’Université York, à Toronto.

L’ancien programme-cadre n’appuyait pas suffisamment les jeunes et ne les guidait pas vers les emplois de demain , a déclaré le ministre.

L’objectif de la réforme est de favoriser une transition plus facile entre la formation et le marché du travail et d’amener les élèves à envisager des carrières qui offrent de bonnes perspectives d’emploi.

M. Lecce ajoute qu’on enseignera également aux élèves quel peut être l’impact sur le marché du travail de l’utilisation des médias sociaux et comment protéger leur vie privée en ligne.

Les compétences transférables, comme la capacité d’utiliser les technologies et la créativité, font aussi partie des sujets couverts.

Le cours Exploration de carrière sera aussi offert en ligne.