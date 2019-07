Un accord en main, la grande cheffe Verna Polson cesse sa grève de la faim

Mme Polson a été transportée à l’hôpital par les ambulanciers vers 17 h, mardi, peu de temps après s’être entendue avec le gouvernement.

Depuis près de 48 heures, elle refusait de boire et de manger afin de revendiquer une place plus importante pour sa nation à la table des discussions concernant l’avenir de l’ancienne ambassade américaine.

Puisque le 100, rue Wellington se trouve en territoire Anishinabeg traditionnel non cédé, la cheffe Polson voulait que sa nation puisse agir comme quatrième partenaire dans les discussions, au même titre que l’Assemblée des Premières Nations et les organisations nationales inuit et métisses.

De longues négociations

L’accord survenu mardi fait suite à des négociations qui ont commencé avant la grève de la cheffe Polson, selon des sources au fait du dossier au sein de la nation algonquine Anishinabeg.

Mme Polson et certains de ses supporters ont érigé un wigwam devant l’ancienne ambassade des États-Unis, tout juste devant le Parlement, le 19 juin dernier en guise de protestation contre leur implication limitée dans le projet.

La grande chef du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, Verna Polson, fait une grève de la faim devant le 100, rue Wellington, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Le 1er juillet, la grande cheffe Polson a rencontré le premier ministre Justin Trudeau, mais est sortie de la rencontre bredouille, selon Franckie Cote, membre du conseil de bande de Kitigan Zibi, une communauté autochtone de l’ouest du Québec.

Un sous-ministre du ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a cependant parlé aux leaders algonquins par téléphone, mardi.

La discussion a été assez fructueuse pour convaincre la grande cheffe Polson de mettre un terme à sa grève de la faim.

Un espace à part

Selon certaines sources, la nation algonquine Anishinabeg aura un espace qui lui sera consacré à elle seule, à l’écart de l’ambassade, pour tenir des rencontres et des expositions culturelles.

Cet espace dédié se retrouvera entre l’édifice du 100, rue Wellington et l’immeuble de la CIBC de la rue Sparks.

L’Assemblée des Premières Nations, qui a appuyé Mme Polson dans ses démarches, s’est dite « très satisfaite » de l’entente conclue avec le fédéral.

Nos pensées vont d’abord à la grande cheffe Polson , a affirmé le chef de l’Assemblée, Perry Bellegarde, dans un communiqué envoyé à CBC.