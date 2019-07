La nouvelle politique sur les ordures à Gatineau repoussée à septembre

En vertu des nouvelles règles, seuls les bacs gris de 120 litres distribués par la Ville de Gatineau seront autorisés pour la collecte des matières résiduelles. De plus, les résidents qui prévoient dépasser cette quantité pourront se procurer jusqu’à un maximum de cinq sacs tarifés par collecte — au coût de 0,50 $ chacun.

La tarification de ces sacs supplémentaires était toutefois un objet de contention. Le Service de l’environnement de la Ville avait suggéré, au printemps, un tarif de 2 $ par sac pour la majorité des citoyens. On recommandait également un tarif réduit pour certains citoyens en situation particulière.

Or, selon la présidente de la Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement, Maude Marquis-Bissonnette, les tarifs préférentiels pour certaines personnes posaient un problème au plan juridique.

Légalement, il nous est impossible de faire des mesures d’accommodement. Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement

En réduisant un tarif pour une certaine famille, c’est comme si on venait permettre à une famille de polluer. Et ça, dans la loi actuelle, ce n’est pas permis. Donc, si on décide de tarifer, on ne peut pas accommoder , a-t-elle souligné en marge de la réunion du conseil municipal, mardi.

La conseillère municipale du district du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette. Photo : Radio-Canada

La Commission a donc proposé une tarification universelle « symbolique » de 0,50 $ par sac excédentaire. Même avec ces frais nettement moins importants que ceux qui avaient été suggérés en avril, Mme Marquis-Bissonnette croit qu'il y aura un effet dissuasif, puisque la majorité des déchets excédentaires dans les bacs gris peuvent être mis au recyclage ou au compost.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin et d’autres conseillers se sont engagés à talonner Québec sur cet enjeu afin d’offrir — éventuellement — des accommodements pour certains ménages et augmenter les frais dissuasifs pour les autres.

Avec les informations de Nathalie Tremblay