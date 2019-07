Phillip Danault n'est pas surpris de la décision des Hurricanes de garder Sebastian Aho

Comme bien des amateurs, le Québécois s'est dit déçu, mais pas surpris de voir les Hurricanes annoncer leur intention d’égaler l’offre du CH et de conserver Aho dans leurs rangs.

Quand Marc a échangé Andrew Shaw, je me suis dit : “ça y est, on va faire un gros move.” Aho était un gros move, mais j’imagine que ce n’est pas assez pour un joueur étoile comme ça. Il faut donner gros, ce qu’on a fait, mais la Caroline va le garder.

Je trouve que c’est un bon move de Marc, c’est sûr. Mais, je gardais mes espoirs assez bas [de voir la Caroline laisser partir Aho]. Phillip Danault, attaquant du Canadien de Montréal

Phillip Danault, qui participait avec d’autres joueurs mardi à Québec à une soirée-bénéfice à l’invitation du défenseur Marc-Édouard Vlasic, croit que cette tentative de Marc Bergevin prouve que ce dernier veut gagner à court terme.

Le hockeyeur de 26 ans est convaincu que Bergevin a d'autres cartes dans sa manche.

J’imagine qu’il n’a pas fini ses offres , a-t-il ajouté.

Le CH encore boudé

Encore cette année, les Canadiens n’ont pas été en mesure de convaincre un joueur de premier plan, joueur autonome sans compensation, de signer à Montréal.

Après John Tavares l’an dernier, Matt Duchene a, semble-t-il, eu une rencontre avec la formation montréalaise la semaine dernière, mais il a préféré se joindre aux Predators de Nashville.

C’est sur que c’est décevant, mais on n’est pas dans leur peau, a commenté Phillip Danault. Ça dépend toujours de ce qu’eux veulent. Mais, on a de bons jeunes qui promettent aussi et qui s’en viennent. Jusqu’à maintenant, on se fie sur ça.

Le visage des Jackets changé

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus David Savard a de son côté vu son équipe perdre des plumes dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes lundi midi.

David Savard, défenseur des Blue Jackets de Columbus. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Trois des meilleurs joueurs des Jackets, soit le gardien de but Sergei Bobrovsky (Panthers) et les attaquants Artemi Panarin (Rangers) ainsi que Matt Duchene (Predators), ont tous tourné le dos à Columbus.

Savard, qui en sera à sa neuvième saison avec l’équipe, s’attendait à voir partir ses coéquipiers avec qui il a éliminé ce printemps les champions de la saison, le Lightning de Tampa Bay, en quatre matchs.

C’est le message qu’ils nous avaient laissés à la fin de la saison, qu’ils allaient évaluer leurs options, a raconté Savard. C’est sûr que ça va changer le visage de notre équipe.

David Savard croit que l’ajout de l’ancien attaquant des Red Wings de Détroit et des Sharks de San José Gustav Nyquist comblera en partie le vide créé par les départs de Panarin et Duchene, mais que des jeunes comme Oliver Bjorkstrand devront continuer de progresser.

D’autres gars vont devoir prendre leur place. Quand tu perds d’aussi gros morceaux, c’est difficile de les remplacer. Mais en même temps, ça fait partie de la business. David Savard, défenseur des Blue Jackets de Columbus

Un nouveau capitaine pour les Sharks

De son côté, le défenseur des Sharks de San Jose Marc-Édouard Vlasic ne semblait pas trop se formaliser du départ de son coéquipier de longue date Joe Pavelski.

Oui, c’est décevant de voir des joueurs partir, mais quand tu es là pendant 13 ou 14 ans, tu vas en voir des joueurs partir et tu vas voir des joueurs rentrer. Patrick Marleau a fait la même chose il y a deux ans.

Pavelski s’est entendu sur les termes d’un contrat de trois ans avec les Stars de Dallas, ce que les Sharks n’étaient pas prêts à lui consentir, aux dires de Vlasic.

Mais, les contrats, ça reste l’affaire des individus, précise le numéro 44 des Sharks. Une fois qu’ils ont signé, ça devient une affaire d’équipe. Moi, je ne m’attends à rien. Je m’entraîne et j’arrive là, prêt pour le camp.

Maintenant que Pavelski est parti, les Sharks devront se trouver un nouveau capitaine. Est-ce un rôle qui pourrait intéresser Vlasic?

Non , a répondu l’ancien des Remparts de Québec, sans hésiter.