L'administration Trump poursuivie pour forcer la divulgation de déclarations de revenus

Le comité des voies et moyens soutient avoir besoin des documents dans le cadre d'une enquête sur le respect des lois fiscales par le président, entre autres raisons. Ledit comité a ainsi demandé à la cour d'ordonner à l'administration de remettre ces documents.

La poursuite représente le point culminant d'un long combat entre les démocrates et M. Trump à propos de ces déclarations, un combat qui remonte à la campagne de 2016, lorsque Donald Trump a affirmé ne pas pouvoir les rendre publiques en raison d'un audit des services fiscaux.

Les documents pourraient contenir des informations que M. Trump a farouchement cachées au public, y compris sur ses relations d'affaires, ses dettes auprès de prêteurs et de gouvernements étrangers, de même que la valeur de ses biens.

Le comité a d'abord réclamé six années de déclarations de revenus au président au début d'avril, en vertu d'une loi indiquant que le fisc américain, l'IRS, « devra fournir » les déclarations de tout contribuable à une poignée de parlementaires haut placés. Mais le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a fait savoir au comité, en mai, qu'il ne divulguerait pas les documents à la Chambre sous contrôle démocrate.

M. Mnuchin a conclu que le Trésor n'était « pas autorisé à dévoiler les déclarations réclamées ». Dans un avis juridique, la Justice a choisi le camp de Steven Mnuchin, en affirmant que la demande n'était pas accolée à une justification législative suffisante et qu'il s'agissait d'un usage « sans précédent » de l'autorité du Congrès.

L'argument a déjà été employé par le président pour refuser d'autres demandes du Congrès auprès des comptables et des banques avec lesquels M. Trump et sa famille ont déjà fait affaire, visant à fournir certains documents financiers. Des poursuites à propos de ces documents ont été intentées en cour fédérale, et M. Trump a perdu les premiers rounds des batailles judiciaires s'y rapportant.

Une tradition bien établie

Dans la poursuite de mardi, le comité a indiqué que l'administration avait refusé de présenter les documents afin de protéger les informations contenues dans les déclarations fiscales du président Trump contre l'intérêt du Congrès . Selon le comité, il n'est pas nécessaire d'expliquer au Trésor les raisons pour lesquelles ces déclarations sont réclamées, mais que, dans ce cas-ci, les besoins du comité sont « évidents ».

Sans examiner les documents réclamés, le comité ne peut s'assurer que le processus d'audit de l'IRS fonctionne de façon juste et efficace, comprendre comment des dispositions du code fiscal sont touchées par les déclarations du président, ni exercer son jugement législatif pour déterminer si des changements au code pourraient être nécessaires , lit-on dans la poursuite.

Le président a refusé de suivre la tradition de tous les présidents élus, depuis Richard Nixon, consistant à rendre publiques leurs déclarations de revenus , lit-on encore.

Impossible de connaître le temps requis pour résoudre l'affrontement devant les tribunaux. Dans certains cas, les conflits entre le Congrès et le pouvoir exécutif peuvent durer des années, et l'administration pourrait vouloir le prolonger afin de repousser le moment d'une éventuelle divulgation. Mais si, comme le comité le suggère, la lutte en vient à ce que la loi exige, le tout pourrait se terminer rapidement, bien qu'il soit ensuite possible de faire appel.

Selon Steven Rosenthal, de l'organisme non partisan Urban-Brookings Tax Policy Center, le comité navigue en eaux relativement sûres avec sa poursuite, puisqu' il a le droit de superviser le pouvoir exécutif et d'enquêter sur lui, ce qui représente un aspect essentiel de l'équilibre des pouvoirs .

Le président du comité des voies et moyens, le démocrate Richard Neal, a indiqué par voie de communiqué que malgré « l'obligation » du département du Trésor, il n'avait « pas respecté la loi ».

Le Trésor n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pour sa part, le sénateur républicain Chuck Grassley, le président du comité sénatorial des finances, s'est opposé à la demande des représentants démocrates, en affirmant que le geste était motivé par des considérations partisanes et que la demande établirait un dangereux précédent. Outre M. Neal, M. Grassley est la seule personne, selon la loi, à pouvoir exiger n'importe quelle déclaration de revenus de la part du Trésor.