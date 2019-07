Tornades en Saskatchewan : des sinistrés espèrent un dédommagement

Roulottes renversées, vitres de voiture brisées, branches d'arbres cassées et d'innombrables équipements de camping abîmés, les dégâts sont nombreux.

Pour Tamara Gache, une Albertaine qui était sur place avec sa famille au moment où les vents violents ont frappé le site du camping Murray Doell, sa caravane d’une valeur de 27 000 $ est une perte totale.

Elle a appelé sa compagnie d'assurance mardi matin et attend une réponse à savoir si elle sera dédommagée. Si une clause pour les refoulements d'égout lors d'inondations et d'inondations de surface fait partie de son contrat d’assurance, Tamara Gache n’a rien relevé quant aux catastrophes naturelles.

Nous avons regardé nos papiers d'assurance ce matin et on n'a rien aperçu concernant les catastrophes naturelles comme une tornade. On espère être couverts contre ce type d'incident.

Tamara Gache, sinistrée