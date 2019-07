Gatineau acquiert un terrain pour un complexe multiglace dans l’ouest de la ville

Le terrain est situé au 0, boulevard du Plateau, et tient compte de plusieurs contraintes. Parmi celles-ci, on compte la proximité d’un axe routier principal et desservi par les utilités publiques, ce qui est optimal au plan financier, a noté le président la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, Martin Lajeunesse.

Selon la Ville de Gatineau, le terrain est très bien situé. Se trouvant près de l'intersection des boulevards Saint-Raymond et des Allumettières, le futur complexe sera accessible autant pour les résidents de Hull que ceux d’Aylmer.

Le terrain se trouve également dans un secteur en croissance démographique. 6705 heures de glace seront louées chaque année pour une durée de 20 ans, avec une possibilité de 4 prolongations de 10 ans , peut-on lire dans un communiqué envoyé par la Municipalité, mardi.

L'aréna pourrait compter trois ou quatre patinoires, et peut-être des surfaces synthétiques pour d'autres sports, selon les appels d'offres qui seront présentés. L’ouverture de ce complexe multiglace est prévue à la fin de l’année 2022.

C’est une étape importante qu’on vient de franchir ce soir , a souligné M. Lajeunesse, avant la tenue du vote lors de la réunion du conseil municipal.

Avec les informations de Nathalie Tremblay