Début du 20e Festival des Paspayas à Longue-Pointe-de-Mingan

La population de la Minganie est invitée à participer à différentes activités et spectacles. Le très attendu défilé de chars allégoriques et les feux d'artifice seront de retour cette année.

Bingo, déjeuner et souper communautaire, projection d’un film à l’extérieur, concerts, tournoi de volley-ball, jeux gonflables et ponctueront aussi l’évènement, organisé uniquement par des bénévoles.

Depuis 20 ans, le festival rassemble environ 1200 personnes, soit trois fois la population du village, estime la coordonnatrice du Festival des Paspayas, Seneca Leblanc.

Une surprise est réservée aux visiteurs samedi soir pour célébrer ce vingtième l’anniversaire.

Elle ajoute que le festival est devenu une occasion de se retrouver chaque année depuis 20 ans.

Il y a une frénésie dans le village. Les gens ont décoré et on sent que les gens, les familles reviennent à Longue-Pointe, et sont contents de se revoir , se réjouit Mme Leblanc.

Selon elle, il s’agit d’un moment de rassemblement pour les gens de la communauté, mais pour ceux aussi d’ailleurs en Minganie. Les gens du village se retrouvent, il y en a que ça fait un an qu'ils ne se sont pas vus. C'est comme des petites retrouvailles , explique l’organisatrice.

Avec les informations de Laurence Royer.