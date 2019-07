Début des consultations sur la nouvelle stratégie maritime

La ministre responsable, Chantal Rouleau, poursuivra ses consultations la semaine prochaine au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

Selon les informations préliminaires, cette politique sera davantage axée sur le développement économique, même si celle des Libéraux l'était déjà passablement.

Elle sera inspirée du Projet Saint-Laurent, de François Legault et sera basée sur deux priorités : développer un corridor maritime intelligent pour la navigation et développer ce qui est décrit comme l’économie bleue.

Un corridor maritime intelligent se servirait de l’intelligence artificielle et de l’automatisation pour améliorer l’efficacité des échanges commerciaux.

Le maire de Matane et président du comité maritime de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Jérôme Landry, a déjà rencontré la ministre Rouleau et se montre confiant relativement aux orientations que le gouvernement retiendra pour cette politique maritime.

M. Landry parle d’une vision plus économique, qui inclut des investissements plus importants du privé, et d’une occasion de développer des zones d’innovations.

Il y a un contexte qu’on trouve vraiment très intéressant, très stimulant. Jérôme Landry, maire de Matane et président du comité maritime de l'UMQ

Le maire de Matane estime que cette consultation permettra aussi d'échanger avec la ministre responsable de la mise en œuvre de la stratégie maritime sur le rôle des villes dans le processus de rétrocession des ports fédéraux au gouvernement du Québec.

Il rappelle que ces infrastructures ont besoin de mises à niveau importantes et se demande qui assumera la gouvernance des ports de Gros-Cacouna, Rimouski et Matane, qu’Ottawa cédera au gouvernement provincial en 2020.

D’après les informations de Denis Leduc