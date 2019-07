Un média communautaire de Vancouver reproduit articles et publicités sans autorisation

Le journal Community Digest/Nouvelles communautaires a reproduit des articles d’information dont certains de Radio-Canada et publié des publicités sans le consentement des entreprises, dans ses dernières publications.

Selon une enquête du média franco-ontarien #ONfr du Groupe Média TFO publiée la semaine dernière, le journal communautaire bilingue Community Digest/Nouvelles communautaires aurait repris pendant plus de 10 ans, sans autorisation, du contenu d'autres médias pour remplir ses pages.

Community Digest/Nouvelles communautaires est un journal conçu en quatre versions (Ontario, Alberta, et deux en C.-B.).

Sur son site Internet, le journal se présente comme le premier magazine uniquement multiculturelle [SIC] de la C.-B. depuis 1983 , un média en quête d’harmonie, de diversité et de pluralisme culturels .

D'après l'enquête d'#ONfr, le journal communautaire a obtenu près de 2 millions de dollars en fonds publics en 15 ans.

Le gouvernement fédéral a confirmé avoir octroyé 1,5 million de dollars en achat de publicités dans la publication entre 2004 et 2013. Le journal communautaire a également obtenu plus de 100 000 $ du Fonds du Canada pour les périodiques, entre 2011 et 2013, selon l'enquête.

Des mentions courtoisie usurpées

Des médias comme Radio-Canada ont vu certains de leurs articles publiés dans les pages du journal communautaire sans autorisation, en ajoutant parfois le terme courtoisie à la fin des textes.

Comparaison de l'article original publié le 30 janvier 2019 sur le site de Radio-Canada et de la version reproduite en février 2019 dans Community Digest/Nouvelles Communautaires. Photo : Radio-Canada

Nous confirmons n'avoir aucune entente avec ce journal. Nous sommes en train de prendre des mesures quant à la pratique non autorisée de ce journal , a réagi la direction de Radio-Canada.

Dans un communiqué, l’Association de la presse francophone (APF) regroupant des médias franco-canadiens dont plusieurs publications communautaires, s’est dite très préoccupée par les révélations de l’enquête d’#ONfr.

Il est inadmissible d’utiliser le travail légitime de journalistes sans leur autorisation, surtout pour en retirer des gains pécuniaires .

Qui plus est, les pratiques douteuses de Nouvelles communautaires/Community Digest entachent la réputation de tout le secteur de la presse écrite communautaire auprès du public et des instances gouvernementales , a commenté l’Association.

Des annonceurs surpris

Jointes par Radio-Canada, plusieurs entreprises de Vancouver ont été surprises d’apprendre que des publicités avaient été publiées en leur nom, dans les deux dernières versions françaises du magazine disponibles en ligne.

Je ne sais pas comment notre annonce a pu apparaître dans l’édition de février, je n’ai aucun lien avec ce journal , a répondu le propriétaire d’un pub de North Vancouver qui préfère garder l’anonymat.

Community Digest? Je n’en ai jamais entendu parler. Nous n’avons attribué aucun budget pour de la publicité sur notre restaurant, nulle part , confirme la propriétaire de Minato Sushi, dont la carte de visite a été publiée à plusieurs reprises dans le journal.

Plusieurs annonces reprennent le nom d'associations et de fondations dans le domaine de la santé, comme la Société d’arthrite ou la Fondation des maladies du coeur.

Nous n’avons pas acheté de publicité , confirme Nicole Young, directrice des communications d'entreprise à Fibrose kystique Canada.

Une fausse annonce publiée en décembre 2018 sous le nom de la Fondation canadienne de la fibrose kystique n’était même pas actualisée.

C'est une vieille publicité, nous avons changé de nom et de branding depuis.

Le Conseil Jeunesse Francophone de la C.-B., dont la carte professionnelle est publiée dans le magazine, s’est refusée à tout commentaire, mais reconnaît avoir fait affaire avec eux dans le passé .

Un statut incertain

Le journal figure toujours au rang des membres du Conseil national de la presse et des médias ethniques du Canada.

Radio-Canada n'a pu obtenir les commentaires du journal communautaire qu'elle a tenté de contacter à plusieurs reprises.

Les deux dernières éditions disponibles en français remontent à décembre 2018 et février 2019, bien que le journal se présente comme une publication hebdomadaire. Son site Internet indique que les locaux sont situés à North Vancouver.

Il est mentionné que la publication est distribuée gratuitement dans les bibliothèques, les centres communautaires, les foyers de quartiers, les centres francophones et multiculturels de la province.

La bibliothèque centrale de Vancouver a cessé de proposer la version papier de la publication depuis décembre 2018.